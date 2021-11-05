林鄭續打科興稱抗體夠就可以　梁子超：單抗體水平難定保護力高低

行政長官林鄭月娥昨日接受傳媒訪問時稱，第三針會繼續接種科興，並稱「抗體不是說數字愈高就愈了不起、夠就可以。」呼吸系統專科醫生梁子超今早（5日）接受商台訪問時表示，抗體只是免疫反應，抗體要達到哪個水平，才達致保護效力，到目前未有定論，難以就個人抗體水平，去斷定是否有保護力，所以不應參考抗體作為打第三針的考慮。



呼吸系統專科醫生梁子超今早（5日）接受商台訪問時表示，抗體只是免疫反應，抗體要達到那個水平，才達致保護效力，到目前未有定論。（資料圖片)

梁子超在節目上表示，每個人對疫苗反應不同，所產生的抗體水平不同，但抗體水平不代表保護力，要視乎「記憶細胞」有多少。梁子超表示，按智利官方研究初步結果顯示，已接種科興人士，第三針接種科興後，症狀感染保護效果達八成，如打復必泰則達九成；至於預防重症比率，兩款補充劑達87%至88%。

他指，結果反映接種科興者，第三針「溝針」，未必代表保護率提高很多，且研究結果屬初步數據，尚存變數。他又引述美國醫學期刊《刺針》，即使接種復必泰後，抗體水平較高，能高度防止感染，但完成接種後的保護率，由最初達88%，5個月後降至47%，反映高抗體，非一定高保護率。

建議參考世衞建議 除免疫力低人士 三針同款較安全

科學委員會目前建議特定群組第三針接種復必泰；如首兩針打復必泰，不建議打科興。梁子超指，世衞目前建議，如首兩針打科興，反應「無事」，建議第三針打科興，除非因疫苗供應問題而轉針。

他建議參考世衞建議，從安全性角度，若打首兩針無問題，同款針接種第三次，較少出現嚴重過敏，亦毋須承受打另一款疫苗的風險，因小型研究不能夠排除「溝針」所致的罕有副作用。

他指，若免疫系統受壓制，打完兩針後無反應，需要要強力刺激免疫抗體，才有機會轉打另一款疫苗。