新冠肺炎｜港首現Delta+變種病毒個案　患者為62歲香港足球會職員

本港今天（5日）新增1宗確診個案，屬於輸入個案。另外，衞生署為早前一宗確診個案做基因分析後發現，一名62歲的男患者感染到的是「Delta Plus」變種病毒，是本港首宗發現到的Delta+個案。該名病人居於薄扶林碧瑤灣21座，於跑馬地香港足球會工作，10月中離開香港前往英國，並於11月1日返港，於機場已經檢測到陽性。

衞生署表示，有報告指「Delta+」變種病毒，可能比其他「Delta」變異病毒株更具傳播力，尤其在家庭成員之間，但英國初步分析指，並沒有明顯削弱疫苗功效。

另外，本港今天的初步確診個案少於5宗。



▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



衞生署衞生防護中心公布，截至11月5日零時零分，中心正調查一宗新增確診個案，至今本港個案累計12,361宗（包括12,360宗確診個案和一宗疑似個案）。過去14天（10月22日至11月4日）累計報告48宗個案，全屬輸入個案。

今天新增個案為輸入個案（第12366宗），患者是一名46歲女子，無病徵，由A組指明地區（高風險）抵港，11月1日由英國乘坐BA027航班抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，在檢疫期間的第3天樣本驗出陽性，並有L452R變種病毒。她在3月19日及4月24日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

薄扶林碧瑤灣21座。（資料圖片）

另外，中心就早前公布一宗涉及L452R變異病毒株的確診輸入個案（第12357宗）提供進一步資料，中心的公共衞生化驗服務處，為個案樣本進行全基因組測序分析，確認屬於「Delta」變異病毒株（即B.1.617.2）的AY.4.2亞系，亦即「Delta+」變種病毒。

按現行機制，中心會跟進所有涉及變異病毒株的輸入個案，進行全基因組測序分析，以確認所屬病毒株譜系，包括AY.4.2亞系。

個案12357涉及一名62歲男病人，居於薄扶林碧瑤灣21座。他在10月16日離開香港前往英國，並乘搭航班BA027於11月1日返抵香港，抵港時於臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，病人同日出現病徵。

該患者於跑馬地體育道3號香港足球會工作，最後上班日期為10月14日。他在5月12日及6月7日在港接種兩劑復必泰疫苗。他於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點早前已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

▼11月2日強制檢測公告詳情▼



署方稱，AY.4.2為「Delta」變異病毒株新命名的亞系。根據世界衞生組織，AY.4.2病毒自今年7月起在世界各地開始增多。截至10月底，超過26 000個來自42個國家的AY.4.2基因排序已上載至網上基因庫（GISAID），當中大部分（93%）基因排序由英國通報，而AY.4.2於當地個案所佔比率亦逐漸上升。有報告指AY.4.2可能比其他「Delta」變異病毒株更具傳播力，尤其在家庭成員之間。現時，英國的初步分析指AY.4.2對比其他「Delta」變異病毒株並沒有明顯削弱疫苗功效。