新冠肺炎．11.5｜港首現Delta+病毒個案　安心出行擬擴至全部食肆

衞生防護中心今日(5日)公佈，首次發現於英國大爆發的「Delta+」變種病毒(AY.4.2亞系)在本港出現，患者是編號：12357的62歲男病人，居於薄扶林碧瑤灣21座，他10月16日離開香港前往英國，並乘搭航班BA027於11月1日返抵香港，患者居所及工作地點跑馬地體育道3號香港足球會，日前已例入強檢公告。另外，今增一宗輸入，患者亦是英國抵港。



衞生防護中心周四（4日）公布新增7宗輸入個案，6名患者均帶有變種病毒，包括2名印度抵港船員，累計增至12,360宗。另外，符合資格的人士，今日（5日）起可預約接種第三針，由11月11日起免費接受補打第三針。

此外，有幾名消息人士透露，中港通關最快下月可實施，但初時以較細規模及實施配額制，主要予商務及有恩恤需要港人申請。



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特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排

新冠疫苗｜今起預約打第三針 首天2.45萬人網上預約接種

【22:30】合資格接種第三劑新冠疫苗人士，例如60歲以上長者、長期病患者、免疫力弱病人、醫護人員等，可在今天（5日）起預約，並於下周四（11日）起接種。政府晚上表示，今天有 24,500人經網上預約系統預約接種第三針，但強調數字不能反映實況，因市民可經其他途經打針。

▼11月3日北角食環署渣華道街市情況▼



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強制檢測｜沙田聖母無玷聖心學校等4學校爆流感 師生兩日內檢測

【20:36】政府今日（5日）晚間公布強制檢測公告，2間幼稚園及2間小學因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而病徵與新冠肺炎相似，因此被納入強制檢測公告，需要在下周日（7日）或之前接受檢測。受影響學校包括，土瓜灣聖公會牧愛幼稚園、九龍城聖三一中心幼稚園及幼兒園、沙田聖母無玷聖心學校及將軍澳號東華三院王余家潔紀念小學。

新冠疫苗｜金管局谷針 東亞匯豐等未打針員工者需兩周一檢

【19:18】本港新冠疫苗接種率裹足不前，金融管理局日前要求銀行等「以接種疫苗取代定期檢測」，滙豐銀行、東亞銀行、恒生銀行及大新銀行等都響應，指令無打針員工由每兩周要檢測一次，匯豐更要求外判商、第三方服務提供商的員工，也需如核心營運員工定期檢測。

第三針｜復必泰抗體水平高於科興 對付多種變種病毒有效應超9成

【18:41】本港特定群組下周四（11日）開始打第三針，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌團隊的研究顯示，已接種兩劑科興疫苗抗體水平較低的市民，第三針打復必泰疫苗，中和抗體水平較打三針科興疫苗高，而對付變種病毒的有效率都超過9成。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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新冠肺炎｜港首現Delta+變種病毒個案 患者為62歲香港足球會職員

【18:09】本港今天（5日）新增1宗確診個案，屬於輸入個案。另外，衞生署為早前一宗確診個案做基因分析後發現，一名62歲的男患者感染到的是「Delta Plus」變種病毒，是本港首宗發現到的Delta+個案。該名病人居於薄扶林碧瑤灣21座，於跑馬地香港足球會工作，10月中離開香港前往英國，並於11月1日返港，於機場已經檢測到陽性。

▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



第三針｜長期病患定義不清 醫生：應寬鬆處理料包通波仔、糖尿病

【15:46】第三針新冠疫苗下周四（11日）開打，其中一個特定群組為長期病患者。有家庭醫生稱已有數十人查詢，衞生署則於下周一召開網上會議，詳細向私家醫生交代長期病患者清單，估計心臟病、曾接受「通波仔」手術等患者應可優先接種第三針，而其他較穩定的疾病包括高膽固醇、高血壓、糖尿病等病人，相信會寬鬆處理，亦包括在內。

通關︱田北辰消息：月底前所有食肆須掃安心出行 或最快除夕通關

【12:57】行政長官林鄭月娥今天（5日）表示，期望明年2月可以與內地開展較有規模的通關。《香港01》早前接獲消息指，在正式通關之前，港府或會先與內地試行局部通關，准許商界、有家庭需要的人士先透過配額免檢疫往來兩地，料12月便可實行。



立法會議員田北辰今天向《香港01》透露，內地最關注「無口罩」場地，故政府將提出全港所有食肆都必須要求顧客使用「安心出行」紀錄行蹤，不會再分為A、B、C、D類食肆。他預計新措施會於本月底推行，由於港人北上前需要先紀錄自己的行蹤達14至21日，推算最快在12月底才能正式局部通關，「有可能係（2021年）最後一日，迎接2022年囉！」他並稱，內地專家有機會在本月內到訪香港，考察本港防疫安排。

第三針｜預約系統要求填第二針日期 社工批無人會記得、為難長者

【12:28】特定群組今日（5日）起可預約接種第三劑新冠疫苗，有協助長者預約的社區組織協會指，預約系統要求長者輸入第二針接種日期，否則不能登入，但其實大部份人都不會記得第二針的實際日期，加上預約過程頗為複雜，長者相信難以獨加預約，認為輸入身份證號碼後，系統應可搜索到第二針注射時間，期望政府毋須市民輸入不必要資料。

林鄭續打科興稱抗體夠就可以 梁子超：單抗體水平難定保護力高低

【10:58】行政長官林鄭月娥昨日接受傳媒訪問時稱，第三針會繼續接種科興，並稱「抗體不是說數字愈高就愈了不起、夠就可以。」呼吸系統專科醫生梁子超今早（5日）接受商台訪問時表示，抗體只是免疫反應，抗體要達到哪個水平，才達致保護效力，到目前未有定論，難以就個人抗體水平，去斷定是否有保護力，所以不應參考抗體作為打第三針的考慮。

安心出行｜失明人士手機掃碼難 迫棄街市改到超市買餸捱貴食材

【10:45】食環署街市、政府大樓等於11月1日起，要求所有入內的市民必須使用「安心出行」，有需要人士可改「填紙仔」。



惟失明人士在兩種登記方法下，都出現困難，香港失明人互聯會總幹事盛李廉指，貼在牆上的安心出行二維碼為平面，失明人士即使有用智能電話，都無法對正掃描，而街市亦無人手協助視障人士寫紙，形容兩個做法「有啲搞笑咗少少」，指已有會員改到超市買食材。

▼11月3日北角春秧街街市情況▼



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▼食環署轄下公眾街市名單▼

