強制檢測｜港會職員訪英返港初確診　住所碧瑤灣21座等5處上榜

衞生署今晚（2日）公布，一名活躍於金鐘商業區的人士外遊返港後初步確診，暫列輸入個案。患者原居於薄扶林碧瑤灣21座，在跑馬地香港足球會（簡稱港會）工作，連同離港前曾到的3個地方須強制檢測，包括港島香格里拉酒店6樓龍蝦吧餐廳、太古廣場3樓332號舖夜上海，以及機場客運大樓寰宇堂頭等貴賓室。受檢人士最遲本周四（4日）檢測，已完成接種疫苗人士不獲豁免。



此外，3間幼稚園及1間小學，因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而病徵與新冠肺炎相似，因此被納入強制檢測公告，包括特殊學校香港耀能協會隆亨幼兒中心、中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園、藍田靈糧幼稚園、東華三院王余家潔紀念小學小六級。



昨乘英航航班抵港驗出帶有變種病毒

衞生防護中心表示，初步確診輸入個案涉及一名62歲男病人，居於薄扶林碧瑤灣21座。他在10月16日離開香港前往英國，並乘搭航班英國航空BA027於昨日（1日）返抵香港，抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，病人同日出現病徵，病人同日出現病徵。

患者在5月12日及6月7日於香港接種兩劑復必泰。他在跑馬地體育道3號香港足球會工作，最後上班日期為10月14日，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

▼11月2日強制檢測公告詳情▼



患者離港前曾光顧太古廣場龍蝦吧餐廳、夜上海

衞生署指，任何人士於指定時間內曾身處以下5個地方，最遲於本周四（4日）接受檢測。

1) 10月11日至11月2日期間，曾身處薄扶林域多利道550號碧瑤灣21座超過兩小時。



2) 10月11日至10月15日期間，曾身處跑馬地體育道3號香港足球會超過一小時。



3) 10月14日下午6時至下午8時期間，曾身處金鐘太古廣場港島香格里拉酒店6樓龍蝦吧餐廳。



4) 10月14日下午8時至下午9時期間，曾身處金鐘太古廣場3樓332號舖夜上海。



5) 10月16日下午8時至下午11時期間，曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室。

3間幼稚園1間小學須強檢 包括藍田靈糧幼稚園

衞生署亦指，4間學校爆發上呼吸道感染／流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或指明級別被納入強制檢測公告。已完成疫苗接種，獲視為已遵從強檢公告的規定。

任何人士在10月20日至11月2日期間，曾身處以下學校超過兩小時，最遲於本周四（4日）接受檢測。如受檢人士選用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，最遲於本周六（6日）交回收集瓶。如受檢人士在10月31日至11月2日期間曾檢測，獲視為已遵從強檢公告的規定。

1) 沙田隆亨邨香港耀能協會隆亨幼兒中心；

2) 元朗屏信街中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園；

3) 觀塘麗港城藍田靈糧幼稚園。

此外，任何在10月20日至11月2日期間，於將軍澳學東華三院王余家潔紀念小學就讀六年級的學生，以及曾面授該級別的教師，最遲於本周四（4日）接受檢測。如受檢人士在10月31日至11月2日期間曾檢測，獲視為已遵從強檢公告的規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至11月3日)▼