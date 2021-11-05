失戀女YouTuber涉被姦　辯方指被告提事主雙性戀者　令事主氣憤

失戀女YouTuber疑酒醉後遭男性友人強姦案今（5日）續審。女事主X接受辯方盤問，辯方律師指X曾向被告投訴其前男友性事前「無前戲」，及「係咁而摷幾下個波就算」，X承認曾說此話。律師續指當晚二人性交後，X叫被告養她，被告認為這猶如性交易，又稱若知道X為雙性戀者，便不會與她發生性關係，X感氣憤並說「係咪當我係雞？」X否認說法並說：「你個故事好精彩。」又強調當晚不同意性交。



被告雷家誠，32歲，被控於2019年4月23日，在油麻地強姦X。

女事主X今續作供及接受辯方盤問，X承認當晚要求被告出來陪她，但否認曾說「好掛住你，好想見你」等，X強調當晚只想找男姓朋友在她酒醉後照顧她。

被告雷家誠否認2019年4月強姦事主。(資料圖片)

指前男友孤寒無上進心

辯方指出，二人在酒吧時，X曾提及前男友沒上進心，曾答應會照顧她，結果愈來愈「孤寒」，又透露與前男友去日本旅行後，對方要求她支付一半洗費，X否認說法，又說：「亂咁噏，真係好恐怖。」

又投訴前男友性交無前戲

辯方又指，X當晚曾向被告投訴前男友「扑嘢衰過人，無前戲」，並稱「係咁而摷幾下個波就算」，更抓著被告的胸部作示範，又指前男友以口水當潤滑劑便開始性交，X激動地否認曾在被告身上進行示範，但承認曾說過有關說話。

辯方續指，X更向被告透露，之前與前男友喝酒後性交，二人遂開始交往，X承認說法，但否認曾向被告說「唔知今晚會唔會咁」等，強調她並不喜歡被告。

自認追求者眾包括TB

辯方又提及X事前曾替被告口交、手淫，雙方性交時也曾轉換姿勢，X否認說法。辯方續指X曾提及她追求者甚多，有TB（Tomboy，中性打扮的女性）追求她並在其家中過夜，X承認說法。

指X完性事問被告可否養她

辯方再指出，雙方完事後，X叫被告養她，被告稱不會這樣給錢X，認為這樣猶如性交易，亦提到若知道X為雙性戀，便不會與她發生性關係，X後來感到氣憤，並說﹕「係咪當我係雞？」X全盤否認說法，又說：「你個故事好精彩。」強調當晚不同意性交。

案件編號：HCCC168/2020