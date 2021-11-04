失戀醉娃疑被姦　事主認是YouTuber　否認與被告親暱強調已斷片

失戀女子疑酒醉後遭男性友人強姦案下午續審。事主X繼續作供，並在辯方盤問時透露她為一名YouTuber。辯方續指，X和被告在酒吧飲酒，至離開及登上的士時，期間都清醒，兩人亦曾擁抱和濕吻，並有拖手。X卻強調當時「斷片」，不記得當時的情況。她看過涉案片段後，同意曾和被告拖手，但看罷稱感到嘔心。



被告雷家誠，32歲。他被控於2019年4月23日，在油麻地強姦X。

YouTuber聖誕派對認識被告

28歲的女事主X在屏風後作供，透露她是一名YouTuber。她於2018年底參加了一個YouTuber的聖誕派對，當日的食物由被告所開的日式餐廳贊助。X承認曾和被告以電話聯絡，但不記得是否曾以WhatsApp溝通。她亦知悉被告當時沒有女友。

被告雷家誠(左)經營的日本餐廳，曾贊助一個Youtuber的聖誕派對，事主X亦在派對上與他認識。(朱棨新攝)

被指在的士上清醒兼口齒伶

辯方律師指，X的酒量並非如她供稱般差，其實她酒量好，直指她誇大證供。X否認。辯方又指X無論在酒吧，及離開酒吧後乘搭的士時，都是清醒並口齒伶俐。X不同意。

看片見與被告牽手覺嘔心

辯方指，兩人在離開酒吧後擁抱和濕吻，又播放閉路電視片段，顯示兩人曾手牽手。X看過片段同意兩人曾手牽手，但否認當時兩人溫馨，反指看罷後感嘔心。辯方又指，兩人手牽手走路期間，曾討論要到被告或X的住所，X回應：「我覺得你講乜都得。」

強調已斷片不記得

辯方續指X有向的士司機講及目的地，亦有和被告在的士內作親暱行為，前往X的住所時，被告曾問X是否要買安全套。X強調當時已「斷片」，並不記得。

案件明續。

案件編號：HCCC168/2020