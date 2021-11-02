女經紀疑遭迷姦案　被告稱覺事主曾暗示可以上床　脫強姦罪

女保險經紀三年前登門到準男客戶的住所傾談保險，疑飲過客戶遞給她的啤酒後不省人事。至她恢復意識，發現全身赤裸正被客戶強姦。男客戶否認指控，自辯時指事主曾透露與客戶上床「各取所需」。案發當晚亦有向他稱：「聽哂你話」，又觸碰他的手。他認為事主在暗示可上床，二人才發生性關係，他為免遭設局，更拍下性交片段。陪審團今(2日)在高等法院經退庭商議，以大比數裁定被告強姦罪不成立。



被告林劍峰，37歲，被控於2018年8月29在長沙灣東寧大廈某單位強姦女事主X(現年29歲)。被告得知結果後，向旁聽席做出「Ok」手勢。

返家餵狗著

X早前供稱，於2017年透過微信交友功能認識被告。及後，被告稱家人有意投保，兩人就此商談並相約見面。他們於案發日下午，在長沙灣一餐廳午膳。期間，被告稱需返家餵狗，又指其父親在家。X希望與被告家人見面，建立信任，因此同意到被告住所，但她在住所內未見到被告的父親。

放下戒心飲下啤酒

被告著X入房傾談，並請她飲白酒。惟X指初次見面，亦不想在工作時飲酒，因此僅喝水。其後，她放下戒心，飲下被告取出的啤酒。她飲三分二後，開始有醉意。至恢復意識時，發現自己全身赤祼，正和被告性交。

X血液驗出安眠藥

X形容當時「好攰好暈」，但因擔心刺激到對方，因此僅問被告「點解會咁」外，沒有其他對話。被告沒有使用安全套，在X體內射精。她覺得「好污糟」，洗澡後離開。

X其後把事件告知上司和到醫院求醫，事件報警，被告於同年8月31日被捕。控方案情續指，X的血液樣本中驗出安眠藥。

被告指X曾問會否找援交

被告自辯稱，於2015年透過微信認識X。對方問他會否找援交，又透收費3500元一次，而兩人閒聊後沒有再聯絡。

於2018年時，由於他想替父母購買保險，又見到X的微信發過有關保險的帖文，於是向她查詢。兩人並於2018年7月28日見面，商談保險，X當天也有到被告住所。

指X自爆曾與客戶上床各取所需

至案發日，兩人第二次相約見面，並再到他的住所。由於X 稱想飲啤酒，他曾出外買啤酒。X在傾談時，透露她曾與客戶上床，「各取所需」，並指有方法令客人簽單，不擔心對方事後不投保。X又著被告先簽下保單，謂：「我聽哂你話，做咩都得。」

怕遭X設局拍下性交過程

X其後用手觸碰被告的手，被告認為X暗示可和上床。雙方之後性交。於中場休息期間，他擔心X設局，遂設置電話拍攝，之後再與X性交。

辯方庭上播放該些片段，片段中被告曾問X「今晚係度瞓好無」，X回應「無所謂」。被告及後問「有無下次」，X回應：「無。」X庭上強調當時非清醒。

案件編號：HCCC170/2020