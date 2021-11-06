慈雲山肉檔多隻巨鼠閘外開大餐食冰鮮雞　街坊：好驚啊，後悔買過

慈雲山有肉檔近日被發現，將急凍雞肉通宵放置在後巷，惹來大批老鼠群起「開餐」，照片近日在網上瘋傳，引起極大反響。



《香港01》記者今（6日）到涉事的「強仔豬肉蔬菜專門店」視察，醜聞並未影響該檔銷情，職員繼續以「全場38元」叫賣，更將蔬菜、雜物擺出街道，令該巷滿布積水，衞生情況惡劣，今午被食環署人員警告。



有街坊看到相片後感震驚：「我真係好驚啊」，又指以往已發現該巷蟑螂橫行，但無想像過會爬到食物上，「真係好後悔，之前仲喺度買過餸」，強調日後會轉戰衞生情況較好的街市。《香港01》已就此向食環署查詢。



涉事的「強仔豬肉蔬菜專門店」位於慈華里，記者下午到場視察，該檔主要售賣豬肉和蔬菜，負責人不斷用擴音器叫賣，並以「全場38元」作招徠，惟他叫喊期間不時將口罩拉下，要職員提醒有傳媒拍攝才把口罩戴好，但未幾又故態復萌。

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該檔將蔬菜擺出店外售賣，令整個小巷滿布積水，狀甚混亂，負責人甚至將寫了價錢的發泡膠箱放置在大街。食環署人員下午到場巡邏，稱接獲投訴，指「強仔豬肉」佔用街道兜售，勒令負責人將貨物搬回店內，否則會票控。

整條慈華里有多間店舖售賣蔬菜和肉類，惟人流主要集中在「強仔豬肉」，「強仔」在同一小巷售賣鮮魚的分店亦較為冷清。

街坊吳女士下午帶同小孩途經該巷，她看到涉事相片後感到震驚：「嘩！真係唔敢買、唔敢食啦」，「真係好後悔，之前仲喺度買過餸」，擔心兒子食用曾被老鼠、蟑螂爬過的食物，慨嘆不敢再在這條街買餸，會轉戰街市。

她又指，該巷衞生情況一向惡劣，惟近3個月菜檔、肉檔相繼進駐後，令情況更差，「亂啦，一個字，又污糟，啲嘢亂擺，又多曱甴，都唔知有冇爬喺啲菜度，仲話有老鼠，我真係好驚啊」。

她續指，食環署人員不時會到場巡邏，要求該檔不要再佔用街道，「佢哋就會收斂返啲，但一走，佢哋就會放寬返」，直言當局的執法力度太輕，巡查的作用不大。

另一名街坊曹先生看到相片後亦不禁嘆：「oh my god」、「好誇張、好驚嚇」，又指該巷衞生情況近月急速惡化，現時地面滿布積水，「比較濕笠笠同跣囉」，晚上經過時不時有雜物，加上該檔叫賣的噪音十分滋擾，不少鄰近屋苑亦投訴，直言對「強仔」十分反感，會建議家人罷買，改到街市添置食材。

「強仔豬肉」負責人不斷向在場記者打探輿論情況，強調「唔會再賣」，只會售賣鮮肉，又多番自嘲指：「我哋一相成名喇」。位於慈雲山的強仔豬肉鮮魚蔬菜專門店，並後在社交媒體上發文道歉，指已將所有雞隻燒毁，又稱如果街坊發現雞隻有問題，可到慈雲山分店退款。