去年鼠患投訴過萬　食環防治蟲鼠合約總值11億　三區捕鼠數目最多

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-14 08:00

本港鼠患問題嚴重，食環署於去年共接獲10,331宗關於鼠患的投訴， 在九龍城區和元朗區的投訴最多。該署去年共聘請近3,000人防治蟲鼠，合約總值為11.25億元，而服務的整體開支為7.69億元。該署花這筆錢捕獲近3萬隻活鼠，當中在觀塘區、深水埗區及旺角區捕獲的老鼠最多。

截至 2020年12月31日，食環署防治蟲鼠服務合約總值為11.25億元，而服務的整體開支為7.69億元。（資料圖片）

（食環署提供）

防治蟲鼠工作員工近3000人

立法會文件披露，截至 2020年12月31日，食環署防治蟲鼠服務合約總值為11.25億元，而服務的整體開支為7.69億元。該署負責防治蟲鼠工作的員工總數為740人，外判防治蟲鼠服務員工總數則約為2,180人，員工開支合共為2.75億元。

食環署回覆陳克勤議員有關行防治蟲鼠的數字，去年該署在全港共進行了約1萬次防治蟲鼠調查，使用了約8萬個捕鼠器，收集了31,988隻死鼠，以及捕獲了28,872隻活鼠。 觀塘區、深水埗區及旺角區的老鼠數目最多，食環署於去年分別收集了3,848、3,254及5,059隻死鼠，並捕獲了4,357、4,173和4,238隻活鼠。

食環署於去年共接獲10,331宗關於鼠患投訴， 九龍城區和元朗區的投訴最多。據食環署資料，去年上半年的鼠患指數為3.6%，觀塘區高達9.5%排首位，東區及九龍城區排名第二和第三，指數分別為7.7%及7.6%。

（食環署提供）

花近400萬買人工智能熱能探測攝錄機滅鼠

為加強監察鼠患，食環署在2020年在多個地點實地測試配合人工智能分析技術的熱能探測攝錄機。該署已在2020年11月第二輪目標小區滅鼠行動期間，全面使用該款熱能探測攝錄機，並計劃在其他合適地點加強應用，增加滅鼠行動的成效。食環署回覆何俊賢議員有關防治蟲鼠開支的提問，指熱能探測攝錄機監察系統的開支約為396萬元。

食環署又表示，防治蟲鼠督導委員會有三個決策局，以及 21個政府部門及機構參與。委員會自2018年7月成立以來，至今共舉行了10次會議和4次特別會議。