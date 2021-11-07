海外醫生｜本月開會制認可學院名單　陳肇始：多管齊下緩人手短缺

政府通過「特別註冊」引入海外醫生，食物及衞生局局長陳肇始今日（7日）表示，負責制訂認可醫學院名單的委員會，預計本月內舉行首次會議，當局會加強海外宣傳。



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立法會上月三讀通過《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，引入「特別註冊」行度。陳肇始網誌今日（7日）提到，正密鑼緊鼓成立負責制訂認可醫學資格名單的委員會，預計本月內舉行首次會議，期望委員會明年內公布認可醫學資格名單。

透過積極宣傳 鼓勵海外醫生來港執業

她又稱會透過特區政府各經濟貿易辦事處以及醫管局和衞生署的既有網絡，積極作宣傳新途徑，鼓勵海外醫生來港執業，她早兩年到英國和澳洲與在當地修讀醫生和專職醫療的香港留學生會面，得知不少同學都希望回港工作。

政府沒魔術棒變出大量醫生 有決心解決人手短缺問題

陳肇始稱，政府沒有魔術棒可以一下子變出大量醫生，但有決心解決醫生人手短缺問題，必需多管齊下避免10年、20年後出現更加嚴峻的短缺情況，必需要維持香港公營醫療服務的健康和可持續發展，以應對本港人口增長和老化帶來對醫療服務的需求。

「特別註冊」詳情如下：

1.在認可醫學院畢業的香港永久性居民；以及在認可醫學院畢業和持有認可專科資格的非香港永久性居民，只要獲公營醫療機構聘請，持有專科者工作五年便可獲正式註冊，即在私人市場執業

2.持認可專科資格的有限度註冊醫生，不管是否港人及是否在認可醫學院畢業，只要在公營醫療機構工作五年（修例前的年期亦計算），就可提出申請，其後再於公營醫療機構工作五年便可正式註冊

3.容許在認可海外醫學院畢業的香港永久性居民，即使未完成實習都可以在港參加執業資格試