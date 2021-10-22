海外醫生｜高永文：設認可海外醫學院名單可保醫生水平

立法會昨日（21日）三讀通過《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，日後可引入非港人及本地培訓的醫生來港執業。食物及衛生局前局長高永文今日出席活動後指出，未來有不少新醫院投入服務，屆時「緊張嘅人手會更緊張」；期望透過修例在確保醫療水平的同時，舒緩公立醫院人手問題。



至於弔入外地包括內地醫生後，如何確保醫療水平。高永文強調，新修例並非指定從某個地方輸入非本地培訓醫生，要確保醫生水平最重要是委員會如何協商將合資格的海外醫學院納入名單。



前食衞局局長高永文期望，引入新修訂，可舒緩公立醫院人手問題。（曾凱欣攝）

高永文相信修訂可舒緩公院人手緊張

有聲音擔心修例後會影響本港醫療水平，高永文稱，本港醫療體制面對嚴峻問題，包括醫療設施不足、人手緊張等。其中政府已著手興建及擴建、翻新醫院，未來有不少新醫院投入服務，他相信屆時「緊張嘅人手會更緊張，公眾需面對長時間輪候」。他期望，引入新修訂，可在確保醫療水平的同時，有更多醫護服務市民，舒緩公立醫院人手問題。

高永文相信，當局將成立的「特別註冊」委員會會就海外醫生的來源地及醫學院制訂認可名單，加上在申請特別註冊後，海外醫生必須於公營醫療機構工作5年，方可申請正式註冊，相信大家對如何保障醫療水平上都十分關注。

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新修例無指定從某個地方引入非本地培訓醫生

高永文就強調，新修例並非指定從某個地方引入非本地培訓醫生，但最重要是委員會如何協商，將合資格的海外醫學院納入名單，加上每個地方的醫學院水平不一，相信名單是重要因素。