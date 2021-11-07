大坑西邨重建住戶需先遷出後回調　九成住戶反對：老人家好難搵樓

本屆政府決定交由市建局與香港平民屋宇公司合作重建大坑西邨。重建方案近日出爐，建議撥兩座用作重置現有租戶，涉1,300伙。

按照最新的遷置安排，平民屋宇公司將提供租金及搬遷津貼，並要求居民「先遷出後回遷」。大坑西邨居民權益關注組表示，曾訪問600多戶，逾九成以上住戶不接受上述安排，又指單身長者曾查詢過6個租盤，但由於他已退休，故沒有業主願意出租，「要老人家自己搵屋搬真係好困難。」

關注組促請平民屋宇公司與居民達成共識前，城規會可暫緩處理上述規劃申請。



根據最新的遷置安排，平民屋宇公司將提供租金及搬遷津貼，並要求居民「先遷出後回遷」，居民若同意有關安排，預計於2023年首季開始遷出；至於有物業的住戶，則只能獲發搬遷津貼，不能選擇回遷。

逾九成人不接受遷置安排

大坑西邨居民權益關注組及全邨八座互委會，在十月中起進行意見調查，共訪問了644戶居民，佔全邨1260戶約一半。

調查結果顯示，有92.8%的住戶不接受在外暫住再回遷的安排，更有99%住戶質疑「先遷出後回遷」的安排，不能為居民提供妥善安置。另外，亦有97.2%住戶同意特區政府有責任為大坑西邨居民提供重建安置協助。

大坑西邨居民權益關注組及全邨八座互委會早前進行調查，逾九成以上受訪住戶反對現時的遷置方案。（王潔恩攝）

有長者曾找租盤不果

民強樓互委會主席蔡佩英表示，大坑西邨內「樓又老人又老」，而且樓宇內更沒有升降機，故每個住戶都想提升生活質素，「100歲嘅居民都有⋯年輕啲嘅住戶都接近退休。」她強調，居民從沒有反對重建，但長者難以另覓租盤，而平民屋宇公司至今亦未公布租金津貼的詳情，故希望在重建前，平民屋宇公司可與他們先達成共識。

民安樓互委會主席黃港強亦指出，有住戶曾嘗試找租盤，亦在港九新界區找到6個單位，但由於他是已退休的單身長者，年齡更超過65歲，故無一個業主願意出租，「要老人家自己搵屋搬真係好困難。」

大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍說，雖然他們一直有去信要求與平民屋宇公司會面，但對方沒有與他們面對面接觸。蔡佩英更形容，平民屋宇公司與居民的關係如「long d（遠距離戀愛）」，甚至猶如「筆友」，只能靠書信聯繫。

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冀提供公屋安置

歐陽潔珍又指，希望政府可「落水」提供區內公屋安置，當重建完成後，希望回遷的居民可選擇重返大坑西邨。至於大坑西邨居民租用了的公屋單位，平民屋宇公司應回撥相等單位予政府，以免影響公屋輪候冊。

早前平民屋宇公司與市建局簽訂合作備忘錄，並向城規會遞交重建方案，項目將提供3,347個住宅單位，其中約2,000伙將作「首置單位」出售予首次置業人士，而約1,300伙將作重置現有租戶的單位。