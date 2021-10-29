大坑西新邨重建3347伙　六成作首置盤　基座設會所、零售餐飲樓面

市區重建局與香港平民屋宇有限公司（平民屋宇）合作的「大坑西新邨重建」項目，最新向城規會遞交重建方案，項目將提供3,347個住宅單位，其中約2,000伙將作「首置單位」出售予首次置業人士，而約1,300伙將作重置現有租戶的單位。

據城規會資料，石硤尾大坑西新邨項目佔地約225,086平方呎，重建後將有8幢樓高28層至40層的商住分層大廈，以及1幢3層高的商業物業。住宅樓面約168.81萬平方呎，而非住宅部分則約16.76萬平方呎，項目提供358個車位。

據項目布局圖及平面圖資料，8幢商住分層大廈分布在地盤外圍，地盤中間位置為綠化空間，項目基座設有3層零售餐飲樓面，同時也設有會所及社會福利設施。

基座設零售餐飲、會所、社福設施

申請人指出，是次發展方案建議放寬地積比率限制由現時的5.5倍，上調至約8.24倍，建築物高度限制由現時東邊部分的主水平基準上90米放寬至135米，而西邊部分的主水平基準上130米放寬至160米。

申請人又指出，大坑西新邨是一個為低收入家庭提供低於市值租金的私營出租屋邨，重建計劃將充分善用有關地段的發展潛力、重置現有住戶。