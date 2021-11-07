天氣轉涼蛇羹店呻生意無起色　轉型網購賣湯包　參加工展會謀出路

踏入11月，天氣仍然似寒還暖，雖然今日（7日）迎來「立冬」，但午間市區氣溫仍接近30度。傳統食肆如蛇羹店大嘆生意未如預期般，入秋過冬時有起色。

開業65年的深水埗「蛇王協」，第二代負責人周先生表示，受政府限緊令措施、天氣反常等因素影響，生意較過去已大跌四成，「呢個時候，我哋以前出面排成廿幾三十人。」

不過為了於「食肆寒冬」中求生，蛇羹店亦積極轉型。周先生透露，近年已設計蛇羹湯包，並擴展至網購平台售賣，並計劃接下來參展工展會售賣湯包。



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天氣反常，今午仍接近30度，深水埗的蛇羹店「蛇王協」第二代負責人周先生指，與疫情前的同期相比，同時受政府每枱人數上限的規定，以及天氣反常的影響，估計生意大跌四成，「呢啲時間，我哋以前出面排成廿幾三十人。」他希望接下來天氣轉涼能帶旺生意，但已預期生意不復過往全盛時間。

研蛇羹湯包到網購平台及工展會發售

周先生透露，由於持食品加工牌照，亦在店外設有工場，因此近年已設計「蛇羹湯包」，並擴展至網上售賣，並計劃接下來參展工展會售賣湯包。

至於湯包的價格與堂食相同，售80元一包，相等於一碗蛇羹。現時湯包已陸續於小型網購平台發售。雖然熱辣辣的蛇羹轉為湯包，但他稱顧客反映味道不錯，「味道有舖頭九成似，暫時希望啲客接受到食法。」

周先生透露，近年已設計蛇羹湯包，並擴展至網上售賣，並計劃接下來參展工展會售賣湯包。（張浩維攝）

蛇羹店逾九成顧客用安心出行：公公婆婆鍾意用Scan

有傳政府考慮規定，到食肆堂食須掃「安心出行」。周先生指，選擇手寫登記資料的顧客比例較低，每100人僅得2至3人。他認為，光顧店舖的顧客均為捧場客，並大讚長者「醒目」，亦懂得使用「安心出行」，「公公婆婆鍾意用Scan code。」

外國保育政策令活蛇進口量減 蛇羹店：有得食就好食

蛇王協於1965年開業，其後於1975年從南昌街搬至現址。周先生透露，自父親過世後，現時由七兄弟姊妹合作打理。問到下一代會否接手，他回應指「下一代由得佢自己，佢哋鍾意做咪做，唔鍾意就算。」

周先生解釋，以往本港活蛇由廣西悟州入口，但當地的供應不足後，改為從東南亞國家進口。惟外國不斷收緊野生動物出口政策，令活蛇的進口量愈來愈少，他對蛇羹的前景感到悲觀：「如果東南亞都保護野生動物收緊出口，到時候大家就唔使食蛇。我哋都唔知嗰日幾時來臨，有得食就食。活在當下！」

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