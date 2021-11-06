天文台料明立冬高見29度　晚上冷鋒襲港急降12度　下周轉涼溫差大

本港近日天氣溫暖，未見寒意，不過未來數日或急速轉涼。天文台預測，廣東沿岸明日（7日）「立冬」風勢微弱，天氣相當溫暖，市區氣溫最高達攝氏29度；一道冷鋒會在明晚至周一（8日）早上橫過華南沿岸。

受冷鋒相關的強烈東北季候風影響，該區顯著轉涼及有幾陣雨，風勢頗大。下周二（9日）氣溫料跌至最低16度，打鼓嶺更或低見14度。天文台預料受乾燥大陸氣流影響，下周中後期華南普遍晴朗，天氣稍回暖至最高25度，不過日夜溫差仍較大。



▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼



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天文台指，今日（6日）華南沿岸普遍晴朗，風勢微弱；料今日大致天晴，下午相當溫暖，最高或達29度；吹微風。明日是廿四節氣中的「立冬」，代表冬季開始。不過天文台料明日日間相當溫暖，或高見29度，新界多區包括上水等更達31度；晚上北風增強、有幾陣雨，氣溫開始下降。

下周一顯著轉涼，初時有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗及乾燥；料早上最低17度，即一晚間氣溫驟降12度。隨後數日漸轉天晴乾燥，早晚清涼。下周二（9日）部分時間天色明朗及乾燥，氣溫介乎16至21度，新界多區如大埔、上水等料僅得15度，打鼓嶺更或低見14度。

其後天氣繼續早晚清涼，天晴及非常乾燥，下周三（10日）氣溫稍為回升至介乎17至23度，不過相對濕度則跌至最低30%，市民除了保暖外，亦要做好保濕。天文台料下周後期天氣回暖，11月15日周一最低氣溫重上「2字頭」至介乎20至25度。

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