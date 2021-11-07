冷鋒到｜立冬日悶熱　北風晚上增強一夜急跌12度　周二有區僅13度

今日（7日）是二十四節氣中的「立冬」，意味冬季來臨，但本港迎來和暖天氣，在正午前元朗公園、赤鱲角及坪洲已升溫至攝氏30度。天文台預測，位於華中的一道冷鋒正逐漸向南移動，會在今晚至明早橫過華南沿岸，料明日（8日）顯著轉涼，市區最低氣溫跌至17度，至周二（9日）再降至16度，打鼓嶺或跌到13度，天氣變得乾燥，最低相對濕度降至30%。



▼11.7 「立冬」和暖 迎陽光普照天氣▼



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冷鋒今晚至明早橫過 晚上北風增強

「立冬」未感涼意，天文台預測今日市區最高氣溫達29度，日間相當溫暖，但隨著一道冷鋒正逐漸向南移動，料會在今晚至明早橫過華南沿岸，晚上北風增強，氣溫下降至最低約23度，並有幾陣雨。翻查天文台資料，去年「立冬」氣溫高達30.2度，成有紀錄以來最熱。

天氣開始轉涼，市民可與朋友相聚吃羊腩煲了。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

明早有雨離岸風力達7級 市區低見17度

受冷鋒相關的強烈東北季候風影響，本港明日顯著轉涼及有幾陣雨，風勢頗大。天文台預測，明日市區最低氣溫跌至17度，初時有幾陣雨，離岸及高地風力達7級，但日間乾燥，部分時間天色明朗。周二早晚清涼，市區最低氣溫進一步降至16度。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺早上時分跌至13度，多個新界地區亦低見14度，市民返工返學記得注意保暖。

受乾燥大陸氣流影響，下周中後期華南普遍晴朗，早晚清涼，日夜溫差較大。天文台預料，周三至周五市區最低氣溫只有17度，早晚清涼，天晴及非常乾燥，日夜溫差可達7度，和暖天氣將持續至下周初，市區最高氣溫漸回升至高見25度。

▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼

