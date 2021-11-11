公屋輪候時間增至5.9年再創22年新高　單身長者上樓要排3.8年

房委會公布截至9月底最新公屋輪候時間，一般申請者的平均輪候時間為5.9年，較6月底公布的5.8年再增逾一個月，再刷新22年新高。至於長者一人申請的平均輪候時間，亦由之前的3.7年，增至最新的3.8年。



房委會公布最新的輪候冊數字。（資料圖片）

公屋申請總數達25.4萬宗

截至2021年9月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.9年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.8年。房委會指，現時約有15.37萬宗一般公屋申請，以及約10.08萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，即共有25.45萬宗申請。

對比6月底的數字，當時共有25.46萬宗申請，現時的申請數字雖略降100宗，惟減幅主要在非長者一人申請，減幅為200宗，但一般公屋申請則增加了100宗。房委會表示，今年第三季獲編配入住公屋的一般申請約2,800宗，當中獲編配單身長者申請則有270宗，兩者均較上季上升0.1年。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，公屋輪候時間再次攀升是預期之內，主要是因為鑽石山啟鑽苑、大埔富蝶邨相繼編配入伙，有關住戶大多已輪候公屋多年，但在獲編配單位後，其輪候時間才計算內輪候數字內，令輪候數字大幅攀升。

他續指，「高峰位未過」，預料粉嶺皇后山、屯門和田邨等大規模公屋屋苑可於明年初落成、入伙，屆時或會將公屋輪候時間進一步拉高，或會衝破6年大關，相信輪候時間高企將持續一段時間。他又指，整體申請數字近年現輕微下跌趨勢，但「隊頭」輪候已久，未能反映在數據上，他預料要到2026/27年後，亦即10年長策的後5年，有更多大規模單位落成後，才有機會令輪候數字回落。