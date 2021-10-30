陳帆：料10萬公屋單位5年內落成　平均輪候時間有望2027年起改善

公屋平均輪候時間近年屢創新高。運輸及房屋局局長陳帆今日（30日）指，過去數年持續覓地下，公屋平均輪候時間有望在第二個五年期，即2027/28年至2031/32年出現較明顯的改善。

他又表示，當局現時覓得約350公頃土地，可興建約330,000個公營房屋單位，滿足未來十年預計301,000個公營房屋單位需求。預計有約100,000個單位會在明年至2026/27年間落成；由2027/28年開始的第二個五年期，預計能提供約230,000個單位。



陳帆今日發表網誌，指在有足夠的土地供應，和公屋一般家庭新增申請數目維持平穩下，公屋平均輪候時間有望在第二個五年期改善。他又表示，公營房屋每年的實際供應量並不相同，須視乎土地供應能否如期落實；若以平均數計算，第二個五年期（2027/28年至2031/32年）每年會約有46,000個公營房屋單位落成。

陳帆強調，除了新建公屋單位，回收單位也是提供公屋的重要來源。根據過往經驗，每年平均可淨回收約8,000個單位作編配給公屋申請者之用，計及這些單位，在第二個五年期內每年平均可提供約54,000個公營房屋單位。

另外，他又在網誌中介紹粉嶺暉明邨的生態花園項目，指當局透過設立生態保護區，保護水道及部分原生物種棲息地。在水道及鄰近五米範圍內，選用鑽孔樁代替常見的撞擊式打樁，減少對原生物種帶來的震動和噪音滋擾，避免影響牠們冬眠。

暉明邨內亦設有面積約2,000平方米，廣種了本土原生樹木和灌木的生態過渡區。區內的蝴蝶品種約有78種，佔香港蝴蝶品種總數30%，更包括香港罕有的蚜灰蝶和薰衣琉璃灰蝶。在生態過渡區內的生態花園內，種植了如龍船花和馬利筋等蝴蝶群喜歡的植物。當局又稱，暉明邨竣工後，從監察結果得知生態過渡區已成功回復蝴蝶品種的多樣性。