陳帆指10個公屋重建計劃可提供3.3萬伙　白田邨及美東邨6年後完成

運輸及房屋局局長陳帆今日（23日）在網誌表示，房委會現時連同正在研究重建的西環邨及馬頭圍邨在內，共推展10個重建項目，預計全部項目可提供約33,000伙。

其中白田邨及美東邨較舊部分的重建計劃，預計最快於2027/28年度完成重成，重建後將分別提供約6,600伙及約2,800伙。



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重建屋邨短期減少可供編公屋單位 當局需取捨

本港房屋供不應求，運輸及房屋局局長陳帆在網誌表示，房委會在切實可行的情況下，考慮有序地重建個別屋邨，釋放土地潛力，增加長遠供應。但他表示，重建屋邨短期會減少可供編配公屋單位數量，情況屬無可避免，形容在目前公屋需求殷切下，政府要取捨，無法推行大規模重建計劃。

他續指，房委會一直按政策和四個基本原則，包括樓宇結構狀況、修葺工程成本效益、重建屋邨附近是否有合適遷置資源，以及原址重建潛力，就實際情況，謹慎考慮是否重建個別屋邨。現時連同正在研究重建的西環邨及馬頭圍邨在內，共推展10個重建項目，預計全部項目完成後，可提供約33,000個單位。

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白田邨、美東邨及華富邨重建 額外提供8,200伙

另外，白田邨及美東邨較舊部分的重建計劃，預計於2027/28年度完成，重建後將分別提供約6,600個位及約2,800個單位。至於華富邨的重建項目則會分階段進行，重建後將提供約12,200個單位；三個項目在重建後能額外提供約8,200個單位。

西環邨及馬頭圍邨重建後單位倍增 擬以鄰近公屋安置居民

新一份《施政報告》中提到房委會研究重建樓齡約60年的西環邨及馬頭圍邨，並爭取把周邊土地納入重建地盤，例如利用馬頭角道政府合署地盤擴大重建馬頭圍邨地盤。當局初步估計重建後，兩屋邨可提供合共約5,000個單位，現時西環邨約有600住戶，馬頭圍邨則有2,000多戶，兩條屋邨重建後的供應都接近倍增。

遷置資源方面，陳帆指，房委會擬用毗鄰西環邨的加惠民道公營房屋發展項目，遷置受重建影響的西環邨居民。由於西環邨規模較小，預計可一次過遷置受重建影響居民。至於馬頭圍邨，當局則擬用鄰近的土瓜灣道公屋發展項目遷置受影響居民，由於涉及單位眾多，初步預計會分期安置。他續指，房委會將按照每個重建項目，考慮合適遷置安排，清拆通知會在不少於30個月前發出。

發展局長黃偉綸在9月曾預告，今年年底公布的長策10年公營房屋建屋目標會再次達標，並會較去年的31.6萬伙高。（梁鵬威攝）

房委會重建轄下工廠大廈 料屆時可供4,800個公屋單位

另外，陳帆在網誌中提及，房委會亦會清拆石籬中轉房屋作公營房屋用途，目標在明年12月清空，在獲城市規劃委員會批准放寬規劃限制下，項目預計可提供約1,600個單位。

房委會亦會重建轄下工廠大廈，包括火炭的穗輝工廠大廈、九龍灣的業安工廠大廈、長沙灣的宏昌工廠大廈，以及葵涌的葵安工廠大廈，作公營房屋用途。為加快重建，房委會在改劃用地期間，同時清空四工廠大廈的租戶，然後拆卸有關建築。陳帆說，安排有助縮短重建時間，提早供應公屋滿足需求，預計重建後可提供合共約4,800個單位。