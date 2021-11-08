茶水間遭男上司以手掃背　女職員質問下獲報以變態微笑　索償9萬

在私人俱樂部擔任活動策劃的女子，聲稱遭男上司性騷擾，包括在她淋濕身時盯著她的胸部，又曾在荼水間以手掃她背至胸圍扣帶位等，女事主曾質問對方，卻被報以「變態」微笑。女事主經多番投訴不果，最後辭職並向平機會投訴。平機會於上周三（5日）代表其入稟區域法院，要求上司作出書面道歉，要求賠償9萬港元。



被告是俱樂部的營運經理

申索人獲法庭頒下匿名令，以C作代號，於2018年4月9日至2019年7月4日在域多利會擔入活動策劃一職。被告Hau Kar Kit則為C的上司，為俱樂部的營運經理。

茶水間遭被告以手掃背

案情指，於2018年5月10日至翌年5月尾期間，被告至少10次向C作出騷擾行為。如有一次C在茶水間接水時，被告突然出現，並以手掃背至胸圍扣帶位置，C質問其行為時，被告僅報以「變態」微笑。

淋濕身被盯著胸部

C又指被告曾多次無故觸碰她的背部及手部等，又經常盯著C的胸部及腿部，有次她在工作場所舉行的活動時被雨淋濕，被告一直盯着她的胸部看。

性騷擾行為持續近1年

C指被告的性騷擾行為持續了將近1年時間，令其飽受焦慮及感到噁心。她曾向主管投訴，被告一度與她保持距離，惟後來又再騷擾她。C曾以書面向公司正式作出投訴及報警，警方稱因證據不足未有落案起訴，C最終於2019年6月辭職，並向平機會投訴。

案件編號：DCEO 10/2021