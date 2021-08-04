游蕙禎前女議助拘留期間夏天須穿長褲　指懲教署性別歧視　求覆核

本民前成員鍾雪瑩涉無牌管有槍械彈藥遭還柙羅湖懲教所，她不滿懲教署要求女囚夏天也要穿冬季長褲，但男囚卻可穿短褲，而她亦因此而生熱痱，昨（3日）透過律師提出司法覆核，指署方做法涉性別歧視，有違人人平等的憲法權利，《監獄規則》規定署方有責任為囚犯提供保暖及合符健康需要的衣物，但署方現時做法有違規定，要求法庭宣布做法違憲及撤銷有關做法。



申請人鍾雪瑩，她曾為立法會議員梁頌恆和游蕙禎的議員助理；答辯人為懲教署署長。

涉無牌藏彈孳被拘留

入稟狀指，鍾因無牌管有槍械彈藥罪，自去年10月12日一直被還押在羅湖懲教所，自本年4月起，鍾便開始詢問署方可否在轉夏季後不再穿長褲，懲教人員稱不可能。署長本年5月下令所有囚犯要由冬裝轉為夏裝，男囚可穿短褲，但女囚仍要穿冬季長褲。

游蕙禎的前助理鍾雪瑩涉無牌藏有彈藥案，現於懲教看管下等候審訊。（資料圖片）

指署方對男女囚作差別待遇

鍾認為署方對男女囚作差別待遇，即使她多番投訴，署方亦堅持要女囚在夏天穿長褲，令她出熱痱。雖然鍾曾向申訴專員公署投訴，但直至入稟司法覆核當日也沒收到回覆。

署方只回應無權選擇衣著

鍾直指署方做法涉性別歧視，她單單因為性別不可穿短褲，署方只以囚犯無權選擇衣著，合理化差別待遇的原因。鍾亦指，署方做法有違人人平等的憲法權利，她只希望女囚可以與男囚一樣，穿同樣長度的短褲，但更為荒謬的是署方容許男囚可在夏天脫去上衣。

不合理兼無視女囚需要

鍾認為，署方作出差別待遇根本不會為社會帶來裨益，亦不合理兼無視女囚在夏天的需要，並指出根據《監獄規則》，署方有責任提供保暖及符合健康所需的衣物，但署方做法卻有違規則。

案件編號：HCAL1094/2021