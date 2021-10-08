變態猥褻！軍裝男扮買電子煙　強捉女店員手吮手指　因1句話敗走

恐怖！馬來西亞有網民爆料，指當地發生1宗變態猥褻事件，有電子煙店的女店員被1名穿軍裝男子抓住手，強行吸吮其手指，幸好店員冷靜地以1句話成功嚇退色狼。當地警方指18歲的受害人賣電子煙給疑犯後，對方折返聲稱電子煙有問題，趁受害人換貨時，疑犯抓實她的手及電子煙放入口中吸吮，她即警告店內有閉路電視正拍攝，疑犯嚇得馬上縮手離開現場，警方正追捕其歸案。



馬來西亞1名穿軍裝的男子買電子煙時，竟捉實女店員的手，強行吸吮其手指，幸好女店員冷靜應對，嚇退軍裝男後馬上報警。（「Amir Hamzah Abdul Hamid」fb影片截圖）

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馬國傳媒報道，當地公共埸所性騷擾案件禁之不絕，最近就fb就瘋傳1宗變態顧客藉試電子煙為名，強行吸吮女店員手指的猥褻事件。當地網民「Amir Hamzah Abdul Hamid」日前發帖，指有名穿軍裝，相信是軍人的男子趁女店員單獨看店時圖謀不軌，並上傳閉路電視畫面，但他未有說明自己和女事主的關係。

上載影片的網民指，事發於吉隆坡Taman Keramat的電子煙店，穿軍裝男子入店買電子煙產品，見只有女店員便大膽性騷擾。軍裝男要求試煙時，女店員便遞上電子煙，惟他突然捉住女店員的手，然後吸啜她的手指。樓主特別提醒民眾，如果遇到的疑犯是全副武裝的軍人，受害人更應冷靜應對。

樓主抱怨類似性騷擾事件時有發生，還出現過露械等嚴重案件，但許多受害人在警方調查時沉默以對。他後來再發帖，指原帖被fb刪除，但希望事件引起公眾關注，現已轉交警方跟進。

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當地報章指雪蘭莪州安邦警察局長 Mohamad Farouk Eshak交代案情，指受害女店員18歲，事發於下午1時，有名軍人入店內買電子煙，完成交易後軍人離開，但過了一會回到店內，聲稱電子煙有問題。

受害人檢查電子煙後想換新貨，但此時軍人突然抓住她的手，在抽電子煙的同時將受害人的手指也放入嘴裏吸吮。受害人隨即告訴他，店裏有閉路電視拍攝，軍人立即縮手並離開店舖，當局目前正追捕疑犯及調查其身份。

（綜合）