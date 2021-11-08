約30名本港規劃師登記前海執業資格　包括北部都會區舵手凌嘉勤

現時本地的城市規劃專業可透過備案（即登記），對應內地的相應資格，屆時可在廣東省包括大灣區內地九個城市直接提供服務。規劃師註冊管理局今日（8日）舉行前海註冊城鄉規劃師執業備案證書頒發典禮，共約30人獲頒證書，當中包括港深合作策略規劃顧問、前規劃署署長凌嘉勤。



規劃師註冊管理局今日舉行前海註冊城鄉規劃師執業備案證書頒發典禮，共約30人獲頒證書。（王潔恩攝）

約30人今日頒獲前海執業備案證書，而負責「北部都會區」研究的舵手凌嘉勤今日亦獲得證書，同時亦包括香港規劃師學會會長兼香港規劃師註冊管理局主席李建華，以及香港規劃師學會副會長陳巧賢。

發展局副秘書長（工務）周紹喜在致辭時表示，兩地的專業執業有很多地方不相同，故當初商討互認安排時並不容易，故今日可順利達成，有賴中聯辦及前海管理局的協助。他期望，日後兩地政府或業界代表可會面，推展更多合作機會。

港深合作策略規劃顧問、前規劃署署長凌嘉勤今日亦獲頒證書。（王潔恩攝）

翻查資料，其他專業範疇包括建築、工程、測量和園境，透過今年1月實施的備案辦法，可以在大灣區內開業及執業，早前範圍再擴大至城市規劃專業。