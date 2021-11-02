深圳前海管理局校園招聘　首設港澳人士職位　應屆碩士生即可應聘

11月1日，深圳市前海管理局2022屆校園招聘正式啟動，前海管理局將攜手3間全資下屬公司延攬香港聯絡、宣傳策劃、經貿規則研究、發展規劃、金融創新、貿易促進等各類英才，並首次特設面向港澳人士的職位，包括香港聯絡崗、經貿規則研究崗、專業服務業促進崗和金融政策創新崗。



前海管理局介紹，香港聯絡崗是負責推動前海與香港特區政府部門、法定機構以及社會各界的交流聯絡，參與策劃及籌備有關重要活動；經貿規則研究崗是學習借鑒國內外自貿區國際經貿先進經驗，跟蹤研究國際經貿規則和協定、經貿規則動向，推動前海制度創新工作。

同時，專業服務業促進崗是負責擬定文化創意、會展產業發展的規劃、項目引進、交流合作、專業人才引進、企業服務等工作；金融政策創新崗是負責金融業發展趨勢、深港金融規則銜接和機制對接等前瞻性研究，擬定金融產業規劃，協調推動重大金融項目落地等工作。

深圳市前海管理局首次特設面向港澳人士的職位，包括香港聯絡崗、經貿規則研究崗、專業服務業促進崗和金融政策創新崗。（深圳市前海管理局）

前海管理局將在北京大學、中國人民大學、清華大學、同濟大學、復旦大學、上海交通大學、中山大學、華南理工大學、哈爾濱工業大學（深圳）、南方科技大學、香港中文大學（深圳）、南京大學、東南大學、浙江大學等14間高校，開展校園招聘宣講活動。

本次校招按照網上申請、初步篩選、考試、體檢、確定錄用人選、簽訂就業協議等程序進行。報名人士需在今年9月至明年7月期間畢業，取得全日制碩士研究生及以上學歷。

考試內容包括筆試與面試，筆試統一採取線上考試；面試採取現場面試方式，統一在深圳舉行，確因疫情原因無法參加現場面試，前海管理局將視情況安排以視像形式面試。對於赴深圳參加面試的市外人員，前海管理局將發放差旅補貼，省內人員每人補貼1000元（人民幣，下同），省外人員每人補貼2000元。

前海管理局將為人才提供富有競爭力的薪酬待遇，並購買「六險二金」（養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險、補充商業醫療保險、住房公積金、企業年金）。入職後，符合條件的人士可以按程序「秒批」落戶深圳、申請前海人才住房，選擇落戶深圳的博士研究生學歷人士可按深圳市有關規定申請10萬元生活補貼。