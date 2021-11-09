失戀YouTuber疑被姦　被告稱性交前故意延長前戲　覺事主享受過程

失戀女YouTuber疑酒醉後遭男性友人強姦案，今日在高等法院續審。被告今（9日）出庭自辯，他稱事發當晚，女事主在酒吧時已靠近他並摸其大腿，雙方亦有拖手。他在上事主家時更問要否買「袋」，女事主也回應「唔使」，二人才上樓並發生性關係，他還記得女事主曾提及前度前戲不足，故他特意延長前戲時間，想「serve佢」，他也覺事主享受。惟完事後二人傾談間不歡而散。他自言非「趙完鬆」，故之後有向事主發慰問話語，亦真誠相信X當晚同意性交。



事發時單身無拍拖

被告雷家誠，32歲，被控於2019年4月23日，在油麻地強姦X。

被告自辯時透露他是日本餐廳的東主，事發時有兩間分店，他當時單身，亦沒有拍拖，並會不時捐錢予慈善機構，幫助流浪動物。

被告雷家誠(左)稱他並非「趙完鬆」，故之後有向事主發慰問訊息。(資料圖片/朱棨新攝)

與X在日文班認識

他指，因有朋友想學日文，他餐廳有來自日本的師傅，便著該日本師傅教授日文，並借出餐廳作為教學場地，女事主X是日文班的學生之一。他指日本師傅未有要求酬勞，但被告會支付津貼，亦沒有向學員收學費。

他與X在日文班認識後，二人有私下聯絡，X上課時會坐在他旁邊，並主動與他聊天。事發當晚，X突然致電他，稱想與他外出喝酒，又說很想念他，二人遂一同到酒吧。

X提與前度性交後才成情侶

被告憶述，二人在酒吧內談及多個話題，X曾談及與前男友的性事，並投訴前男友「無前戲」，期間X更曾靠在他身上，摸他大腿，二人亦有拖手。

X後來提及，她與前男友喝酒後性交，才發展成情侶，她並說：「唔知今晚會唔會咁呢？」並提議：「返屋企啦。」於是二人便離開酒吧乘的士到X家。

X有酒意但仍然清醒

被告稱，X雖然有酒意，但仍然清醒，二人出酒吧後有拖手、親吻及擁抱。到達X家樓下經過便利店，被告問：「使唔使買袋？」X回答：「唔使呀，安全期。」辯方播出大廈的閉路電視片段，二人乘升降機時，X能自行「襟𨋢」。

覺X享受前戲

被告稱，二人抵達單位後便開始互相撫摸，而他因為X曾投訴前男友前戲不足，因此特意延長前戲的時間，想「serve佢」，亦指X享受過程，後來二人便進行性交。

X自爆曾與TB性交惹反感

被告又謂，完事後，雙方在單位內聊天，突然X要求被告供養她，又透露她曾與TB（Tomboy）發生性關係，被告感到反感，並拒絕給錢予X。之後X便開始大罵被告，被告稱由於當天有事，並認為雙方需要時間冷靜，於是離開單位。

強調非趙完鬆

事發後，被告曾傳訊息予X說了一些安慰說話，又強調並非想「趙完鬆」，真心想與X發展，但可惜雙方不合適，又稱真誠相信X同意性交。

案件編號：HCCC168/2020