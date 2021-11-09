加電費｜劏房戶被濫收電費憂加幅更高　住戶：一年貴成千蚊好閉翳

本港經濟過去兩年飽受疫情衝擊，市道仍未復蘇。中電和港燈今（9日）與政府進行周年電費檢討後，宣布明年一月起「疫市」加價，加幅分別達5.8%和7%。基層劏房住戶首當其衝。

一家四口瑟縮100呎荃灣劏房的方女士表示，入住劏房五年來，一直遭業主濫收電費，本身已被收取1.5元一度電，較一般家庭高逾兩成，只好在其他方面節省過活。惟劏房空氣不流通，本身有氣管問題的丈夫和女兒，夏日被迫要長開冷氣，電費高達1,200元。

她估計，加電費後，業主亦會跟隨加電費，預料每個月電費開支增加約70元，一年下來額外開支增加達840元，「成千蚊我可以畀小朋友有好多用途，都可以補吓習。」



葵涌劏房居民大聯盟成員方女士，一家四口居於荃灣路德圍一個面積不足100呎劏房。她表示，劏房現時月租6,200元，慨嘆「都幾貴」。雖然單位有獨立電錶，但遭業主濫收電費，收取1.5元一度電，較平常貴1.218元一度電貴23.1%。她說，一家人僅靠丈夫的1.5萬元月薪支撐，扣除租金和水電等費用後，生活費捉襟見肘「壓力都幾大」。

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她慨嘆，劏房空氣不流通，本身氣管有毛病的丈夫和女兒夏日難忍悶熱天氣，開冷氣後令電費大增，今年6月電費高達1219.5元，「因為我嗰度空氣比較唔流通，一返到去比較焗啲，加上我老公同個女氣管都唔好，所以佢哋會覺得好焗就要開。」她續指，上月氣溫回落，用電量仍達近700度，電費為1,047元，以往冬天的電貴亦近1,000元，因沖涼和煮飯均是用電，「好重皮、好勁，冬天你用水係用得熱啲，（水）要滾啲，電就會用多啲，不過就冇開冷氣咁勁。」

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劏房業主濫收電費 劏房戶憂加幅更高

方女士無奈說，用電量已無法再節省，「唔敢慳，好似夏天，小朋友唔舒服睇醫生，幾百蚊、幾百蚊（花費）仲勁，我寧願佢開空調。」她估計加電費消息一出後，業主便會再相應增加每度電收費，「我都好閉翳，加租、加電費、水費對我哋嚟講真係好驚、好擔心。」以其6月份的電費帳單計算，加電費後她每個月要多交約70元電費，「一年落嚟都成千蚊，成千蚊我可以畀小朋友有好多用途，都可以補吓習。」

被問到應對電費加價的對策，方女士坦言，毫無方法，只繼續瑟縮在狹小劏房苦候上樓，「搬就比較吃力啲，搬到邊度都係一樣加價，試吓其他方法，譬如過渡房屋，公屋就比較難啲，如果都真係冇嘅，佢要加價我哋都冇辦法。」

單親綜援劏房戶︰仲要加？好慘！

黃女士是單親媽媽，與10歲兒子一起住在深水埗100呎左右的劏房內，有獨立電錶，10月份用電逾500度，水電費總額為1,032元，令本身領取綜援的二人感到壓力甚大。黃女士說，二人在家已十分留意節電，一周最多洗衫3次，亦由電磁爐轉為煤氣爐，天熱時也盡量忍耐，晚上臨睡前才捨得開冷氣，「10月份電費高得過分，房東話有機會係屋企嘅冷氣老化，食電食得多。」

對於兩電準備再加電費，黃女士感到壓力很大，「仲要加？好慘！」按其10月份的電費，加價後料每月再貴約40元，令其生活百上加斤。她說，兒子正處於發育時期，晚上有時會說肚餓，「媽媽我好肚餓，可唔可以買個包我食？但真係負擔唔起，有時都同佢講叫佢忍一忍。」