加電費｜最快周二揭盅　環團估算加幅或雙位數　三人家庭月多40元

本港百物騰貴，據了解，中電及港燈最快周二（9日）公布明年電費調整幅度。近月國際能源價格攀升，料今年電費無可避免會加價。根據兩電於2018年的預測，中電及港燈明年淨電費分別達1.365及1.446元，若按現時淨電費計算，要分別加價12%及14.4%才達預測水平。

世界綠色組織行政總裁余遠騁估計，即將公布的電費調整「加雙位數都唔出奇」，主要原因近月全球能源價格，包括天然氣等亦不斷飆升。他呼籲市民長遠而言應節省用電，「要諗下點慳電，將來慳電即係慳錢。」

港府今年6月起，向住戶派發每月至少80元的電費補貼，仍可抵消加幅。惟補貼將於明年5月結束，倘港府未再額外提供補貼，市民需硬食加幅，生活恐百上加斤。



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去年新冠肺炎疫情肆虐，在經濟不景下，兩電決定凍結電費，不過基本電費其實有調升，僅靠燃料費下調來抵消加幅。今年全球能源價格飆升，中電今年的年度燃料調整費為28.1仙，但除了3月稍低於該水平下，其後月份均上升，11月更飆升至35.4仙，增幅達約26%；而港燈今年的年度燃料調整費為17.4仙，3月至7月均低於該水平，其後價格漸增，至11月升至29.5仙，增幅達約70%。去年「凍結電費」已告失效，市民實際上已正承受加電費。

若兩電按發展計劃預測加盡 三人住戶或需加逾40元電費

目前中電的淨電費為1.218元，而港燈則為1.264元。根據兩電於2018年公布的五年發展計劃中的預測，中電及港燈料明年淨電費分別達1.365元及1.446元。按現時淨電費計算，要加約12%及14.4%才符合預測水平。

倘兩電按預測「加到盡」，以一個每月用電量275度電的典型三人家庭計算。中電客戶每月料每月須多付約40.4元；港燈用戶則須多付約50元。

余遠騁︰能源價格急漲 燃料費出晒事

余遠騁曾對來年電費調整作出估算，結果顯示明年電費「加雙位數都唔出奇。」他解釋，即使兩電的基本電費升幅不大，惟近月全球能源價格急升，加上今年第四季價格亦未見明顯回落，「燃料費出晒事」，故加幅大亦無可避免。他又表示，明白加電費對市民有一定影響，但冀市民體諒「減碳係有價」，全球電費亦有向上趨勢。

余又鼓勵市民，應趁政府尚有提供電費補貼，「要諗下點慳電，慳電即係慳錢。」他建議市民換電器時，可購買較慳電型號，例如變頻冷氣機等，「惟有係咁先抵消到（加電費）。」

世界綠色組織行政總裁余遠騁（資料圖片／梁鵬威攝）

另外，由於《財政預算案》公布向每個合資格電力住宅用戶，提供1,000元的電費補貼，由今年6月開始，政府將連續11個月，每月向住宅用戶提供80元補貼，並在第12個月提供120元電費補貼。連同現行每個月50元的電費紓緩，即市民每月仍至少享130元補貼，不過部份補貼將在明年5月完結。

工聯會︰兩電若再賺到盡 准許回報應再低啲

工聯會立法會議員陸頌雄認為，現時本港經濟情況仍然不景氣，「喺艱難時間，政府有責任向兩電施壓，確保唔會賺到盡。」他指，雙位數加幅並非小數目，加上明年電費補貼完結後將出現「雙重效應」，市民負擔更大。他促請港府長遠應對兩電投資項目時，把關得更好，並須向兩電施壓，「再賺到盡，准許回報再低啲。」他又希望明年《財政預算案》可再繼續推出電費補貼。