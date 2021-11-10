壹傳媒案｜張劍虹申請保釋被拒　官有考慮張仍與台灣蘋果有連繫

前壹傳媒行政總裁張劍虹被指違返《港區國安法》，自今年6月被捕及被控後一直被還柙，他早前向高等法院再嘗試保釋，卻即被法官李素蘭拒絕，李官今(10日)下判辭解釋理由，提到律政司指張仍是壹傳媒台灣分公司的董事，而台灣蘋果新聞網在國安法生效後，仍續有發布有關香港政府及警方的不實指控，認為張仍有危害國安的風險，認為沒有足夠理據證明張不會再危害國安，故拒絕其保釋申請。



被告張劍虹（59歲），現與前《蘋果日報》總編輯羅偉光（47歲）及三間公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

辯方指張涉案只因身居要職

李官在判辭引述張的律師在陳詞時稱，張牽涉於本案，只因他在壹傳媒集團身居要職，沒有證據顯示他有任何政治或外國聯繫，亦沒有證據顯示張有任何政治理念或曾發布危害國安的資訊。

張劍虹今年6月17日被捕後，被控違反國安法罪名，之後一直收柙至今。（資料圖片）

只負責策劃及營運不涉編採

再者，張在集團內並未參與任何編採或出版工作，他只負責策劃、財政預算、一般營運等，沒證據顯示他參與草擬、編輯、批改涉案的稿件，而且蘋果日報及壹週刊已停刊，張亦已請辭，沒可能再透過兩刊物危害國安。

律政司指張仍與台公司有關聯

不過，律政司卻指張仍與壹傳媒台灣分公司有緊密關係，張不單是台灣分公司的董事，並一直有份管理台灣公司的事務，台灣蘋果新聞網更在國安法生效後，仍發布有關香港政府及警方的不實指控，因此張仍有危害國安的風險。

共謀者不需親自執行

律政司又指，共謀者不需親自執行犯罪計劃，認為張有份批准、指示及監督其他人發布相關報道。另外，美國及外國政治團體在張被捕後即時作出回應，及譴責對於蘋果日報的執法行動，顯示張與他們有緊密聯繫。

國安法指定法官李素蘭考慮所有資料、張提出的保釋條件後，認為沒有足夠理據證明張不會再危害國安，因此拒絕其保釋申請。

張與羅等人被指於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港或者中國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。案將於12月28日在西九龍法院作提訊日。

案件編號：HCCP 418/2021