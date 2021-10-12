黎智英與蘋果日報編採人員案　3案7被告首度一併提堂　未見有交流

壹傳媒創辦人黎智英自去年因涉違《港區國安法》被捕後，多名前《蘋果日報》前高層，今年亦先後被捕，眾人並分成3案被控，7名被告今(12日)首次安排一起在西九龍法院提訊，他們在犯人欄內各人並無甚交流，眾人繼續毋須答辯，國安法指定法官羅德泉按控方要求，把案押後至今年12月28日作提訊日，眾人均沒有保釋申請，繼續還柙懲教署看管。



3案共有7名被告及3間公司

應訊的被告包括：黎智英（73歲，壹傳媒創辦人）、張劍虹（59歲，壹傳媒行政總裁），及5名《蘋果日報》編採人員：羅偉光（47歲，前總編輯）、陳沛敏(51歲，前副社長)、林文宗(51歲，前執行總編輯)、馮偉光(57歲，前社論主筆，筆名盧峯)及楊清奇(55歲，前社論主筆，筆名李平)。

案中的被告並包括三間公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司，3間公司今天均沒有代表出席。

黎智英兩側有懲教人員看守

三案今早一同處理，7名被告同時步出庭，不時望向旁觀席並揮手示意。除了黎智英兩側有懲教人員看守外，其他被告之間均沒有人阻隔。在退庭時，不少旁聽人士高聲向眾被告道別，被告們亦不斷揮手回應。

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黎智英個人面對3項罪名

被告黎智英（73歲）現面對3項罪名，包括：勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，及串謀妨礙司法公正三罪，指他於去年7月1日至12月1日在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

黎另被指於去年7月1日至今年2月15日，與Mark Herman Simon、李宇軒及其他人一同串謀請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

此外，黎亦被指於去年7月某日至8月23日期間與李宇軒及其他人串謀意圖妨礙司法公正，而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的行為，即在李宇軒被警方拘捕後，協助他離開香港。

編採人員被控串謀勾結外國勢力

第二宗案涉及壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》前總編輯羅偉光和三間公司，他們被指串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指，他們於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港或者中國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

第三宗案主要涉及為《蘋果日報》的編採人員，包括前副社長陳沛敏、前執行總編輯林文宗、前社論主筆馮偉光及楊清奇，他們同樣被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。指他們於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

案件編號：WKCC4341/2020、WKCC2379/2021、WKCC2879/2021