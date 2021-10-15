壹傳媒清盤｜法官指公司涉多宗問題交易　有迫切性委任臨時清盤人

財政司司長陳茂波早前根據《公司條例》，向高等法院提出要求頒令壹傳媒有限公司清盤，並要求法庭委任臨時清盤人，高等法院法官陳靜芬今（15日）聽取陳詞後即批准其申請。她下午亦即下判辭解釋，指根據財政司方面的資料，壹傳媒至今已處於資不抵債的情況，且經調查後亦涉有問題交易，為公眾利期，有迫切性須盡快委任臨時清盤人處理事宜。



呈請人財政司司長陳茂波，壹傳媒有限公司(下稱壹傳媒)。

調查發現壹傳媒涉多宗問題交易

法官在判辭透露，壹傳媒現持有多項資產，包括7000萬元的現金。惟壹傳媒在賬目上資不扺債，其淨虧蝕逾2.4億，其中拖欠本港員工的工資約1.2億。此外，財政司長委任審查員調查壹傳媒，發現多宗有問題的交易，包括向創辦人黎智英提早還款1.5億元，以及准許黎把壹傳媒的資源，用於黎的私人公司。

本年9月起已處於真空狀態

法官同意有表面證據，為公眾利益，應盡快把壹傳媒清盤，並列舉多個理由，包括：壹傳媒自本年9月起，其管理已處於真空狀態，公司未有董事處理事務，未有證據顯示情況會有改變。為壹傳媒委任清盤人，可保護公司資產，從而保障股東和債權人的利益。委任清盤人後，可處理監管機構對其的調查。

法官亦提及，壹傳媒曾於本年5月發公告，稱以當時公司的資金，仍可維持公司運作至少18個月。而公司其後復牌，成交量大增，股價亦較急升。公告卻未有提及，壹傳媒曾向黎英還款1.5億元。法官指，情況極為嚴重。

有必要委任臨時清盤人

此外，壹傳媒現時仍有本港的印刷業務生意和台灣的傳媒業務。惟法官指，因員工離職，本港的業務難以繼續，台灣的業務則在賣盤。委任清盤人，可確保以最好的價錢出售業務。

法官認同委任臨時清盤人有其迫切性，以保存公司賬目、處理涉及的訴訟，遂同意委任安永企業財務服務的顧智心及徐子超，為壹傳媒的臨時清盤人。

12月將進行清盤聆訊

壹傳媒的清盤案將於本年12月15日，於高等法院進行聆訊。

資深大律師余若海今早代表呈請人陳詞，並稱有多項理由認為法庭應為壹傳媒委任臨時清盤人，包括壹傳媒的所有董事辭任。此外，壹傳媒現正被調查，委任臨時清盤人，可協助調查。法官聽取陳詞後，今早已立即委任兩人作壹傳媒的臨時清盤人。壹傳媒有限公司今早沒有代表出席聆訊。

案件編號：HCCW 359/2021