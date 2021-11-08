強制檢測｜12間學校爆流感上榜　元朗堂真光幼稚園至少停課5天

港府今（8日）公布強制檢測公告，12間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校包括英基國際幼稚園（烏溪沙）、青衣保良局田家炳幼稚園、天水圍嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園等，師生需在本周三(10日)或之前接受檢測。其中元朗及天水圍屬重災區，共有5校上榜，當中亦包括有20名學生感染的中華基督教會元朗堂真光幼稚園，衞生防護中心正展開調查。



港府發言人表示，共有12間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，包括觀塘循道幼稚園、葵涌聖公會聖基道幼兒園、元朗珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園（裕豐大廈）、元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園、元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校、將軍澳明愛翠林幼兒學校、馬鞍山銀湖‧天峰 1 樓英基國際幼稚園（烏溪沙）、青衣保良局田家炳幼稚園、元朗三育幼稚園、荃灣靈糧堂荃灣幼稚園、天水圍嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園，以及屯門兆康苑屯門官立小學一年級學生。

衞生防護中心今日亦特別公布，正調查一宗上呼吸道感染個案，涉及中華基督教會元朗堂真光幼稚園，共涉20名學生，全部人情況穩定，學校需停課至少五日以進行清潔。

元朗堂真光幼稚園爆發上呼吸道感染個案。(資料圖片)

元朗三育幼稚園需納入強制檢測。(資料圖片)

發言人續指，任何在10月26日至11月8日期間，曾身處超過兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本月10日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月 12 日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在本月 6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。