強制檢測｜29處被納強檢公告　海洋公園、海港城、愉景灣多處上榜

本港與內地正商討通關之際，衞生防護中心昨晚（9日）公布，正調查四宗初步確診輸入個案，均是返港居民進入社區後才發現。食物及衞生局今日（10日）凌晨發出強制檢測公告，因應相關個案，有29地方被納入強制檢測公告，當中包括金鐘海富中心麥當勞、中環三號碼頭及愉景灣碼頭、將軍澳寶翠公園、尖沙咀新港中心H&M及鼎泰豐、海港城多間食店、K11人文購物藝術館、海洋公園等；尖沙咀屬「重災」，佔12處，其次為大嶼山的愉景灣。



當中兩宗個案涉及兩名29歲及57歲的男病人，分別居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋，為國泰航空公司貨機機組人員。兩名患者由德國抵港時在機場檢測結果呈陰性，其後分別於社區檢測中心及採樣站採樣，結果為呈初步陽性。當中29歲機組人員病毒量極高且帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府今晚對他居住的尖沙咀凱譽作出限制與檢測宣告，並已安排57歲病人居住的獨立屋住戶進行隔離檢疫。



▼11月9日強制檢測公告詳情▼

+ 1

特別提醒受檢人士有任何輕微病徵需立即求醫

當局特別強調，鑑於其中一名病人（29歲國泰貨機機師）的病毒量高，強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測；並適時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵，必須立即求醫並接受檢測。

跟之前的強檢測不同，除了列明即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受強制檢測，過去兩日已進行過檢測的受檢人士，都不獲豁免，亦需再次檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (11月10日)▼

尖沙咀兩處下午2時設流動採樣站

政府於今日下午2時會在尖東加連威老道和尖沙咀漢口道、以及中午12時在愉景灣道1號愉景灣消防局側空地，增設流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務，服務至晚上8時，明日（11日）則上午10時至晚上8時提供採樣服務。

▼尖沙咀凱譽封區檢測▼