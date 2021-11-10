通關｜再有兩豁免檢疫機組人員確診　許樹昌：衛健委關注此弱點

本港清零多日，但昨日其中兩名已進入社區的初步確診者，都是豁免檢疫的機組人員，他們都帶L452R變種病毒，其中一人病毒量更非常高。政府專家顧問許樹昌稱，若今次個案沒引起社區爆發，應不會影響與內地商討通關，但國家衛健委非常關注機組人員豁免隔離，會成為香港防疫弱點。



▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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兩名分別29歲及57歲豁免檢疫機組人員，同為國泰航空貨機機師，其中29歲患者CT值為13至16，病毒量甚高，11月8日病發，同日接受強制檢測發現樣本呈陽性；57歲患者則CT值介乎31至34，病毒量較低。兩人都已完成新冠疫苗接種。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，若今次無引起社區爆發，應不影響與內地通關，但國家衛健委非常關注運輸及房屋局豁免機組人員隔離的安排，相信會在下次專家會議針對有關「弱點」作商討。

因29歲機組人員帶變異病毒株，而傳染性和感染風險更高，政府昨晚在他居住的尖沙咀凱譽封區檢測。截至凌晨零時，約300名居民接受檢測，沒有陽性個案。當局派員到訪約260戶，約100戶沒人應門，之後檢查了約150名受檢人士的檢測報告，發現有13人未做檢測，已向他們發出強制檢測令。

另外，《彭博社》引述內地官員指，內地與香港政府希望可在農曆新年前，回復部份香港接壤廣東口岸免檢疫通關，即可能明年1月可與內地有限度通關，換言之較早前傳出12月可有限度通關，日子可能又再推遲。