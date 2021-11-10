強制檢測｜尖沙咀多處須強檢　商場職員︰少少擔心　搓手都搓多啲

衞生防護中心昨晚（9日）公布，正調查4宗初步確診輸入個案，均是進入社區後才發現確診。港府昨發出的強制檢測公告中，尖沙咀屬「重災區」，新港中心H&M、新港中心鼎泰豐、K11人文購物藝術館、海港城港威酒店及星光行潮庭等，亦被列入強檢名單。

尖沙咀漢口道檢測站，下午約兩時開始運作，不久後便出現人龍，當中不少人身穿制服排隊，輪候約半小時才獲檢測。有於附近商場工作的職員直言，對於有患者走入社區後才確診略感擔心，會比平日更注意衞生「搓手都搓多啲」。



+ 5

政府於今日下午2時在尖沙咀漢口道漢口中心外增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士，提供免費檢測服務，今日檢測時間至晚上8時，明日（11日）則朝十晚八提供服務。

尖沙咀漢口道檢測站，下午約兩時開始運作。承辦商安排兩部流動檢測車，由「醫堡」負責，職員封鎖其中一小部份馬路，放有長桌，為輪候人士登記個人資料及聯絡方法，之後受檢人士須再按職員指示，到檢測車旁排隊等候。

臨時檢測站在下午兩時許開始運作，不久便出現人龍。記者在兩時半及三時許分別點算人數，均有約100人等候，當中大多數輪候受檢人士身穿制服。

在K11商場負責冷氣工作的黎先生到場檢測，稱等約半小時：「冇辦法啦人多，都等咗半個鐘多少少。」 （鄧穎琳攝）

臨時檢測站下午開放 須輪候約半小時

在K11商場工作的黎先生直言，得悉有確診者曾到訪商場後略感不安，「都有少少（擔心），搓手都搓多啲。」同事們在上司安排下，輪流到場檢測，未料用膳後人流頗多，輪候約半小時才能接受檢測，「冇辦法啦，人多，都等咗半個鐘多少少。」

而在海港城工作的譚先生與數名同事，同樣按公司要求前來檢測，「排半個鐘到，公司要求，算返工時間！」

在海港城工作的譚先生與數名同事亦按公司指示前來檢測。（鄧穎琳攝）

酒店職員︰唔擔心 我哋做足安全措施

有港威酒店女職員則認為，等候時間不長，流程順暢，只是首次到檢測車檢測，令她有少許緊張，「唔算痛，有少少緊張。」她說，酒店安排同事分批檢測，因已接種疫苗，故不擔心受感染，「唔擔心，我哋做足安全措施，第一時間打哂兩針（科興），打第三針都無問題，流感我都打埋！」

有港威酒店職員表示，因得知有強檢公告，相約同事前來檢測。她又說，同事都已「打齊兩針」，不擔心受感染。（鄧穎琳攝）

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼

