長期病患者可打第三針　定期覆診亦納入定義　政府不設「清單」

60歲以上長者、長期病患者、免疫力弱病人、醫護人員等等，均屬合資格接種第三劑新冠疫苗人士，11日（本周四）起開始接種。早前有醫生指出，「長期病患」的定義不清晰，未必所有長期病患者都需優先接種第三針。衞生署今天與私家醫生舉辦視像會議，表明將由醫生自行判斷患者是否屬長期病患人士，不會有「清單」。

會後有醫生認為所有長期病患者都可以優先接種第三針；但亦有醫生指血壓高、膽固醇高等人士，其抵抗力不會低於一般人，因此未必會為其優先接種，需視乎個別人士的情況再作決定。



定期覆診、接受治療中、需要服藥 都屬優先打第三針人士

家庭醫生林永和表示，署方今天跟有參與新冠疫苗接種計劃的私家醫生舉行網上會議，署方提供了「免疫力弱人士」的醫生證明範本，又指只要在1961年出生的人士就可打第三針，「唔使睇佢過咗生日未」。但對於「長期病患」的定義，署方就僅指任何需定期覆診、正接受治療、需要定時服藥的人士，都屬可以優先接種第三針的人士，不會列出清單，交由醫生專業判斷。

林永和認同交由醫生判斷，相信沒有難度，指所有長期病患者，包括糖尿病患者、正服薄血丸病人、膽固醇高人士、乙肝帶菌者等等，都可以優先打第三針，並稱即使是近期才確診長期病患，只要接種疫苗已滿6個月，他都會為該些病人接種第三針，又希望政府盡快為全民接種第三針。

林永和認為所有長期病患者都可以優先接種第三針。 （資料圖片）

不過，私家醫生、中華醫學會會董楊超發就持不同看法，他稱自己會參考以往接種「肺炎鏈球菌」疫苗的高風險群組之定義，去為病人接種第三針，例如糖尿病病人、慢性胸肺病病人、心臟病病人就可優先接種，但膽固醇高、血壓高的病人則未必需要優先打第三針，因為膽固醇高、血壓高的病人抵抗力不會低於一般人，若有這類病人向他預約打第三針，他會視乎情況再決定。

楊超發指，血壓高、膽固醇高等人士，其抵抗力不會低於一般人，因此未必會為其優先接種。（資料圖片／羅國輝攝）

另外，林永和指政府的系統會於本周四零時更新，屆時醫生才可在系統內瀏覽和更新關於市民注射第三針的資訊。 他暫時接到數十名市民預約到他診所接種第三針，大多屬於長者，他估算日後每天大概為10人打第一、二針，再分別為10人打第三針和流感疫苗，「每日幾十人打針，對小型診所嚟講都飽和啦！」