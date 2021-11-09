新冠疫苗｜未打針公務員須7日一檢　政府准打第三針員工放疫苗假

公務員事務局今日（9日）宣布，為進一步推動政府僱員盡早接種新冠疫苗，合資格接種第三劑疫苗的政府僱員，可於接種第三劑疫苗後享有一日「疫苗假期」。



另外，政府將會收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，仍未接種第一劑疫苗政府僱員，於11月22日起，將由現時每兩星期檢測一次收緊為每星期一次。



將為合資格接種第三劑疫苗僱員供一日「疫苗假期」

公務員事務局指，將會為合資格接種第三劑疫苗的政府僱員，於接種第三劑疫苗後提供一日「疫苗假期」。鑑於政府將有序推展第三劑新冠疫苗的接種安排，員工應按序盡快接種。

特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排

未打針僱員須自費7日一檢

當局表示，由於傳播力強的變異病毒株出現，政府將會收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排。仍未接種第一劑疫苗政府僱員，由現時每兩星期檢測一次，收緊為每星期一次，檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本。今日起進行的檢測，有效期只為一星期，換言之由本月22日起，未接種第一劑疫苗的政府僱員均要每星期一檢。

另外，發言人指，作為全港最大的僱主，政府會繼續全力推動疫苗接種。公務員隊伍是抗疫隊伍中重要的一環，無論是為履行日常職務或為保障工作上接觸到的市民和同事，公務員如非有充分的健康理由，均有義務主動接種疫苗。當局又呼籲，企業僱主可於可行的情況下，為接種第三劑疫苗的僱員提供疫苗假期安排。