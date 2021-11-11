餐廳出售眾志「自救口罩」　違商品說明條例遭票控　認罪罰2萬

觀塘「黃店」餐廳朝花夕拾，去年出售香港眾志(已解散)負責包裝的「自救口罩」，海關派員到店「放蛇」買下6盒口罩，並拿口罩作化驗，發現該批口罩未符包裝所述說明，該餐廳及其負責人遭事後票控。兩被告今(11日)透過律師在觀塘法院承認供應虛假商品說明貨品，被判罰款2萬元。



兩名被告：朝花夕拾有限公司，及其董事梁百豪，各被票控一項供應已應用虛假商品說明的貨品罪，指他們於2020年4月21日，在觀塘開聯工業中心某單位內，管有虛假商品說明，即「ASTM Level 1」的外科口罩，並供應作商業用途。

海關放蛇購下6盒口罩

控方案情指，海關人員當日以放蛇方式，在涉案單位以600港元購買了6盒「自救口罩」。經化驗後發現該批口罩未達包裝所講的「ASTM Level 1」保護程度，即屬虛假商品說明。

梁承認從與香港眾志相關的「衝刺有限公司」入貨，他未有採取任何措施確認該些口罩符合包裝所講的規格。

眾志相關公司早前已認罪及罰款

辯方求情時指，衝刺早前認管有935盒相同口罩，只被判罰1萬港元，本案涉及的不合規格口罩數量遠較衝刺少，加上被告案發後已將相關貨品下架，裁判官最後判兩張傳票各罰款1萬元，即公司及負責人合共罰款2萬元。

案件編號：KTS 17873-17874/2021