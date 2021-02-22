城大擬明年1月引入澳洲乳牛　校長郭位：港產牛奶製鮮奶雪糕乳酪

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-02-22 20:46

香港城市大學校歌《學研出塵》將於明日（23日）正式出爐，為校歌親撰歌詞的校長郭位冀學校能達至教研合一， 政治保持中立，推廣教育，同時亦要保持多元化，其中一句歌詞「巍巍山海 正道致中」，上半截來出自山海經，指校園在山海城市之中，「致中」冀能達和而不同。 另外，城大位於大埔林村的動物醫學教學農場料今年底可完工，明年初會由澳洲輸入乳牛，並在港生產「港產」牛奶，

香港城市大學校歌《學研出塵》將於明日正式出爐。（杜潔心攝）

由城大校長郭位填詞的校歌將於明日舉行的網上教職員聚會正式發放，他指，歌詞「大問於市 學研出塵」「巍巍山海 正道致中」正好代表他對教學的看法，冀能達致教研合一，又指城大有一半教授來自外地，所以亦冀多源化發展，當中包括不少系主任為女性 。

同時他又指，希望學校能繼續保持政治中立以推廣教育為主，長遠期望大學在社會中扮演領導角色，而不只是追隨者。

城大校長郭位冀學校能繼續保持政治中立以推廣教育為主，長遠期望大學在社會中扮演領導角色，而不只是追隨者。（杜潔心攝）

歌詞多文言文 翻譯英文版本考起人

城市大學副校長李國安指，校曲目前有校長撰寫的普通話版本，以及由校方設立小組按原詞意思而改寫的廣東話版本，目前正就英文版本進行修改，因詞中有不少文言文，相信要翻譯亦有一定難度，因要有相約的意境及意思。他又透露，目前正就校歌未來亦會設流行樂獨唱版，料可供「五個人三支結他」 合唱，亦物色知名校友合作。

由城大校長郭位填詞的校歌將於明日舉行的網上教職員聚會正式發放。（杜潔心攝）

大埔林村農場將以高科技營運

另外，動物醫學及生命科學課程首屆畢業生將於2023年畢業，現時城大正在大埔林村設立農場以用作教學及研究用途，並會以高科技營運，配合動物醫學及生命科學課程發展，料至年底可設立不同設施，明年1月將由澳洲運入乳牛，並可在港生產牛奶。郭位表示將首先生產雪糕、牛奶及乳酪。

城市大學副校長李國安(左一)指，城大會繼續專注教學和研究，「政教分離」的宗旨不變。（杜潔心攝）

至於早前林鄭月娥表示大學要加強國安教育，李國安指，城大會繼續專注教學和研究，「政教分離」的宗旨不變。