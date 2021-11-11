通關｜機場下周一行分隔內地和國際航班旅客　設綠區、橙區處理

政府正與內地商討通關，之前機管局計劃將內地與外國航班分隔。據了解，機管局昨日（10日）發通告，指機場一號客運大樓將會分開處理內地及外地航班，前者會劃為綠區，後者則為橙區，藉此分隔相關員工和旅客，措施將於下周一（11月15日）凌晨5時起生效。機場空運員工協會總幹事儲漢松確認收到有關通告，形容機管局正與航空公司、服務承辦商等，研究實施上述安排。他認為，新措施或造成人手壓力，但並非不可行。



據了解，機管局昨發出通告，提及禁區的最新安排。通告指，一號客運大樓會將處理內地航班的區域劃為綠區，其餘航班則為橙區，從而分隔有關員工及旅客。因應新安排，航空公司及機場服務承辦商亦須分隔團隊，即分設橙區團隊及綠區團隊，有關員工不可共用更衣室、休息室、職員通道等，而且當值期間不可接觸。

儲漢松確認，收到有關通告，表示新措施為中港通關而設，機管局亦正與不同公司商討如何實施。他認為，雖然分隔團隊後可能構成壓力，員工亦關注更衣室、休息室、飯堂等安排，並擔心或有不便，但實際上並非不可行。

機管局︰新措施11.15起生效

機管局發言人表示，為加強香港國際機場客運大樓的公眾健康及安全預防措施，一號客運大樓禁區範圍內，抵港層及離港層將分為往來內地，及往來內地以外地區兩個區域，以分隔相關旅客及員工。從事客運服務及航班處理的機場業務夥伴及服務承辦商，須成立專責團隊分別處理相關航班。有關措施將於11月15日起生效。