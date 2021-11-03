通關｜政府研究機場「一地兩制」　分隔內地和國際旅客及機艙人員

政府近日宣布收緊豁免檢疫名單，據了解，政府研究機場分隔管理來往內地和國際的旅客。食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）表示，機管局及有關部門正檢視各項細節安排，如能夠將旅客分隔是好事。食衞局承認正檢視進一步分隔來往不同風險地區的旅客。

另外，政府今日公布為合資格特定組別人士接種第三劑疫苗，機管局今晚公布，會與所有機場營運公司合作，以實施第三劑疫苗接種的安排。



方案：來往內地旅客及航空人員不與國際旅客同區

據悉，香港機場將分隔管理來往中國內地，以及其他地點的旅客，而且會分開處理該兩類地區的航班，航空人員亦會分開工作，不會混合執勤。食衞局承認正檢視旅客抵港及離港的安排，包括或會進一步分隔來往不同風險地區的旅客。

陳肇始亦表示，世界各地的疫情仍然嚴重，香港仍然面對高風險，機管局及有關部門正檢視各項細節安排，認為如能夠將旅客分隔是好事，世界各地的機場亦有同類措施，當局會留意機場和工作人員等高風險人士和地點，適時收緊措施。

食物及衞生局局長陳肇始在記者會上坦言，本港已達到「清零」的目標，惟在「外防輸入，內防反彈」的原則下，要不斷收緊和調較防疫措施，才能令疫情爆發風險降到最低，以便日後與內地通關。（梁鵬威攝）

機管局安排為員工打第三劑疫苗

機管局於晚上宣布，所有進入機場禁區範圍的員工，除有醫療原因，已全部完成接種疫苗，來自逾270間公司、在機場社區工作的員工已有90%接種疫苗；機管局及機場保安有限公司亦約有97%員工已接種疫苗。機管局續稱，會繼續與所有機場營運公司合作，以實施第三劑疫苗接種的安排。