沙田萬怡酒店作外傭檢疫　下周一可搶房　房價650平荃灣絲麗兩成

外傭檢疫酒店一房難求，勞工處今（12日）宣布，下月8日起，增設沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間供來港工作的外傭隔離檢疫，房價每晚收費650元，與青衣華逸酒店同價，但較竹篙灣檢疫中心的每晚480元貴170元，即約貴三成半。但比起首間撥作外傭檢疫的荃灣絲麗酒店的每晚索價800，僱主可每晚慳回150元。政府亦宣佈荃灣絲麗酒店12月1日起，將改作其他檢疫用途，亦即外傭檢疫酒店維持在3間，但房間數量則會略增，估計可多一百多間房。

外傭僱主和中介公司可於下周一（15日）上午9時30分起預訂房間。

換言之，僱主較以往要負擔荃灣絲麗酒店全期21日的隔離檢疫費用達$16800，現時可預訂沙田萬怡酒店，費用為$13650，即慳$3150，但仍然比能成功預訂竹篙灣檢疫中心只需$10080，需多付$3570。



勞工處今（12日）宣布，下月8日起，增設沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間供來港工作的外傭隔離檢疫，每間房每晚收費650元。（資料圖片／鄧詠中攝）

勞工處今日表示，12月8日起，增設香港沙田萬怡酒店為外傭指定檢疫設施，將能提供500個房間，是繼竹篙灣檢疫中心及青衣華逸酒店外，第3個外傭指定檢疫酒店。當局強調，雖然荃灣絲麗酒店會收回，改作其他檢疫用途，但沙田萬怡酒店提供檢疫的房間數量較多，房源亦會略增。

荃灣絲麗酒店雖然有409間房，但酒店早前曾表示不會用盡全部房間，可預訂房間只有約320多間，香港沙田萬怡酒店可提供約500間房，故可預訂房間數目應可增加百多間。

外傭僱主及職業介紹所可於下周一（15日）早上9時半起，在沙田萬怡酒店的網上預約系統預訂房間，每個房間每晚收費650元，費用已包括一日三餐膳食及所有費用。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間數目，並會在收到預約後，逐一與訂房人士確認預約及安排辦理相關手續，包括要求提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分，核查手續完成後，酒店便會發出訂房確認通知書。外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核。

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勞工處重申，政府明白本地家庭對外傭的需求，惟環球疫情嚴峻，政府須嚴防輸入個案，在風險可控的情況下，逐步有序地讓外傭來港，會基於環球和本地疫情，檢視可否進一步增加指定檢疫設施的數目。

▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼

