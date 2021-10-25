外傭檢疫｜青衣華逸酒店首日預約　網站一度難連線　多個日子無房

外傭檢疫設施供不應求，勞工處宣布下月一日起，新增青衣華逸酒店為外傭指定檢疫設施，提供共500個房間，間房每晚收費650元，今日（25日）上午9時30分起，酒店網上預約系統首日開放供預訂房間。不過，《香港01》實測發現，臨近預約時間，網站一度反應援慢，即使成功進入，揀日子後亦無回應，留在等待畫面，直至10時網站運作才較暢順，有外傭中介估計大部分時段已爆滿，惟仍會「繼續撳，試下」。



（華逸酒店網頁圖片）

政府早前宣布，傭僱主及職業介紹所可於今日上午9時30分起，可到青衣華逸酒店的網上預約系統預訂房間，每個房間每晚收費650元，費用已包括三餐膳食及所有費用。另外，酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分。

▼10.25青衣華逸酒店預約情況▼



選取不同入住日期均顯示「您選取的日子沒有空房」

今日實測系統發現，臨近9時30分開放時，網站一度出現錯誤訊息，顯示「500 Internal Server Error」，又曾經無法連線，進入網站。即使其後成功進入網站，去到揀選日期的步驟，選好日期後亦只一直停留在等待畫面，未有進一步反應，至後來可逐日嘗試預訂21晚房間，但均顯示「您選取的日子沒有空房」。至於酒店熱線方面，亦無法接通。

中介暫只訂得一間房 張結民：會繼續撳試吓

開放預約半小時後，網站運作才較為暢順，可以看到訂房情況，記者曾嘗試不同入住時間，惟網站皆顯示無法提供房間。香港僱傭代理協會主席張結民表示，今早安排了30名同事「搶房」，暫時只訂到1間房，估計大多時段已爆滿，同事會「繼續撳，試下」，認為今日再次反映了外傭來港需求龐大，房間數量遠遠不足。

竹篙灣外傭檢疫中心6分鐘爆滿

另外，竹篙灣外傭檢疫中心今早9時，又再開放新一輪預約，惟如以往一樣，政府專設預約網站便隨即塞車，約6分鐘後，預約頁面的「開始預約」選項已變成灰色，即不能再揀選。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼

