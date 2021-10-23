青衣華逸酒店11月起500房供外傭檢疫　周一起可搶房　貴竹篙灣35%

勞工處今日（23日）宣布，由下月一日起，新增青衣華逸酒店為外傭指定檢疫設施，提供共500個房間。外傭僱主及職業介紹所可於周一（25日）上午9時30分起，在酒店的網上預約系統預訂房間，每間房每晚收費650元，包括三餐膳食及所有費用。

新外傭檢疫酒店價錢，比較竹篙灣檢疫中心的每晚480元，貴約三成半，僱主總成本相差約3,570元。但對比同樣用作外傭檢疫設施的荃灣絲麗酒店，該酒店每晚房間價格為800元，僱主總成本則可節省達3,150元。



勞工處今日（23日）宣布，由下月一日起，新增青衣華逸酒店為外傭指定檢疫設施，提供共500個房間。（華逸酒店網頁圖片）

房間每晚收費650元

傭僱主及職業介紹所可於周一（25日）上午9時30分起，可到青衣華逸酒店的網上預約系統www.ramblerhotels.com/garden預訂房間，每個房間每晚收費650元，費用已包括三餐膳食及所有費用。另外，酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分。

勞工處表示，明白本地家庭對外傭的需求，會考慮全球及本地疫情再檢視可否進一步增加指定檢疫設施的數目。連同大嶼山竹篙灣檢疫中心昨日（22日）起額外提供200個單位，及荃灣絲麗酒店的房間，現時合共提供共1,000個單位，供來港工作的外傭作檢疫用途。

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▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼

