內地限跨境車司機即日往返　司機難返內地家照顧家人　工會促放寬

疫情下跨境車司機往返兩地送貨飽受制肘，內地去年7月起更收緊入境措施，規定他們須8小時內往返。

獨自撫養兩名幼女的跨境車女司機表示，平日開工需要居於「驛站」未能回家，長時間未見過女兒，需另聘保姆照顧，感到十分心酸。工會稱，有原本居於內地的司機變相「有家歸不得」，期望政府以「先行先試」方式，讓跨境貨車司機，滿足指定防疫條件的情況下，返回內地的家，稍後將向政府部門反映意見。



女司機要另聘保姆照顧內地生活的年幼孖女

跨境車司機韓女士早於2016年，便舉家移居內地，近年與丈夫離異，需獨自撫養一對三歲多的孖女，為家中的經濟支柱。她稱，受內地防疫措施限制，已超過一年無法恆常回家，需居於內地政府安排的驛站。除新年時，曾接受21日隔離回家探望女兒，其餘時間只可與女兒視像通話「見面」，亦需要聘請保姆照顧家庭，每月支出近九千至一萬元人民幣。

她提起與女兒分隔多時，一度哽咽，稱女兒因母親不在身邊，有感被遺棄，曾性情大變脾氣暴躁，甚至出現扯頭髮的行為「頭髮都甩晒」。她感到心酸及絕望，期望兩地政府協助，以人性化安排處理。

跨境車司機嘆心理壓力極大

另一名跨境車司機陳先生也指，內地防疫措施嚴厲，司機屢被邊檢人員當作「帶菌者」。他稱，今年5月過關時，貨品一度被扣查，耗時近一個月處理，但要求他原地等候無法回家，「夜晚要訓車頭」，認為跨境司機的心理壓力極大。

協助跨境車司機的工聯會貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，相關個案在行內只是冰山一角，有一批已移居內地的中港車司機「有家歸不得」。他強調，業內逾九成司機已接種疫苗，又遵從「三點一線」的閉環健康管理、使用內地粵康碼，期望兩地政府作體恤安排，容許該批司機返回內地居所生活。

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從業員人數大跌近四成

海港運輸業總工會主席蘇栢燦亦指，疫情下本港跨境車司機人數下跌近四成，由原本有1.3萬名從業員跌至不足8,000人，如流失情況持續，擔心或影響貨物供應。他又直言，司機為通關，願配合所有防疫措施，亦願意接種第三劑疫苗。工會期望兩地政府以「先行先試」方式，讓這批居於內地的港人跨境司機，有條件地每星期回家一次，與家人團聚。