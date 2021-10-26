內地檢疫嚴跨境司機嚇至轉行　易志明：冇司機咩鴻圖大計都係嘥氣

疫情反覆，本港與內地通關仍未見曙光，跨境司機往返兩地送貨亦飽受制肘，甚至已近兩年無法返回內地居所，與妻兒相聚。運輸及房屋局局長陳帆今早（26日）在立法會講解《施政報告》的航運政策時，被問到跨境司機嚴重短缺，而內地嚴控跨境司機行踨，更削弱司機開工意欲，「嚇到嗰啲人（貨櫃司機）𠵱家都唔做，咁如果冇司機，你就咩貨運、咩鴻圖大計都係嘥氣」。

陳帆表示，了解司機苦況，有親自與跨境司機代表，以及內地有關部門聯繫，強調「都得到一啲回應。」

至於機管局飽受疫情重創，面臨數十億元虧損。有議員關注能否支付三跑工程費用，陳帆則指，機管會將考慮發長債和零售債券，強調相關財務安排，足以應付三跑工程的資金需求。



陳帆今早出席立法會經濟發展事務委員會，講解《施政報告》的航運發展政策。航運交通界立法會議員易志明指出，中港跨境運輸司機，在口岸仍受內地高度嚴控，「等，不在話，等之餘，唔准上架車度坐，又唔准買嘢食，唔准離開現場，就咁喺度等，都幾痛苦。」易慨嘆，不少司機因而轉行，「我哋𠵱家冇司機啊，嚴重短缺，嚇到嗰啲人𠵱家都唔做。咁如果冇司機，你就咩貨運、咩鴻圖大計都係嘥氣。」易促請港府與內地當局溝通，人性化處理過關措施。

陳帆回應指，一直十分關注陸路和海上跨境運輸工人苦況，「係非常之有心去協助。」他今早已與其中一名中港司機代表對話，明暸在內地有居所的跨境司機，基本上無法回家。陳說，已與內地有關人士溝通，「都得到一啲回應」，會繼續為業界提供適當支援。陳又提到，去年農曆新年曾面臨停運威脅，港府與內地溝通後化解困局，將繼續跟進有關情況。

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陳帆︰機管局足以應付三跑資金需求

疫情下，本港航空業接近冰封。金融服務界議員張華峰質疑，去年嚴重虧損的機管局能否支付將於2024年啟用的機場三跑工程費用。陳帆坦言機管局收入受疫情嚴重影響，在收入偏低時，機管局透過發債、長債，有需要時亦會發零售債券。陳帆又解釋指，以機管局的信貸評級，其息率非常優惠，強調機管局已作非常仔細和精密估算，發債及其他財務安排，足以讓其應付三跑整個項目的資金需求。

至於《施政報告》提到，要提升本港國際航運和國際航空樞紐地位。陳帆則表示，機管局正積極發展香港國際機場與大灣區其他城市之間的「海空貨物聯運」，並在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，以及在香港國際機場空側管制區內設立「空側海空聯運貨運碼頭」，讓內地出口貨物於東莞物流園預先完成航空安檢、裝箱等，然後無縫送達海空聯運貨運碼頭，再直接轉運海外。至於進口內地的貨物，亦可利用相反步驟處理。