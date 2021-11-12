龔如心遺產｜華懋慈善基金欲就中間人費提上訴　官令須先付保證金

華懋慈善基金早前入稟，控告龔如心遺產的管理人擅自支付中間人費用，但有關申索部份被剔除，基金不服裁決提上訴，遺產管理人卻要求基金先支付訟費擔保金。上訴庭今日（12日）頒判辭指，基金的2019年報告顯示，基金欠債逾5000萬元，但卻只剩2.2萬資金，並仍被追討其他費用，認為基金沒有足要資金，下令基金先付90萬元擔保金，上訴程序會暫緩直至基金支付擔保金。



部份申索已被剔除

原告為華懋慈善基金有限公司，被告為陳偉棠、黃德偉、莊日杰和劉子邦。首3名被告是龔如心遺產的管理人；劉子邦則是澳門安永會計師事務所的前合夥人華懋慈善基金早前曾入稟指，3名被告陳偉棠、黃德偉、莊日杰，擅自向劉子邦支付作為中間人的費用，要求索償，部份申索被法庭剔除，但基金提出上訴。

基金欠債5千萬並被追逾9千萬

各被告於是要求基金要先支付訟費擔保金，上訴庭指出2019年的報告顯示基金欠債5043萬元，惟只剩2.2萬元資金，更被追討9285萬元，若有關索償成功，基金將累計欠下1.43億元。

雖然基金辯稱有第三方會提供資金援助，但基金卻未有披露第三方的身份、可提供的金額等資料，認為基金的確資金不足，上訴勝算亦不高，因此要求基金先支付90萬元訟費擔保金，期間上訴程序會暫緩。

案件編號：CACV268/2021