強制檢測學校｜名校德瑞國際學校、弘立幼稚園等8校爆流感上榜

食物及衞生局今晚（12日）公布強制檢測公告，8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。多間私立國際名校上榜，包括薄扶林德瑞國際學校（幼稚園部）、堅尼地城弘立幼稚園，另亦涉及元朗保良局羅氏信託學校等，師生需在下周日(14日)或之前接受檢測。此外亦包括有32名學生感染的嬰幼兒院舍、位於旺角砵蘭街的保護兒童會童樂居，當中2人需要入院，其中1人經治療後已出院，衞生防護中心正展開調查。



德瑞國際學校（幼稚園部）需作強制檢測。(學校網頁圖片）

食衞局公告列明，德瑞國際學校（幼稚園部）、保良局羅氏信託學校、救世軍中原慈善基金幼稚園、香港學生輔助會寶達幼兒園、香港保護兒童會童樂居、弘立幼稚園，另涵蓋十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級、循理會白普理基金循理小學四年級，由於8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，被納入強制檢測公告。

任何在10月30日至11月12日期間，曾身處上述學校或指定班級超過兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本月14日或之前接受檢測。如幼兒選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月 16日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

受檢人士若在本月 10日至12日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

弘立幼稚園需納入強檢名單。(學校網頁截圖）

保良局羅氏信託學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案。(資料圖片)

旺角香港保護兒童會童樂居爆發上呼吸道感染個案。（香港保護兒童會）

三處納覆檢 受儉人士已打疫苗不能豁免

因應早前一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處三個指明地方的人士，包括東涌文東路公園、尖沙咀港威商場芝樂坊餐廳、東涌東薈城太平洋咖啡，

需要再次於下周日或之前進行檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。