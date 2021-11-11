港大下學期要求進入校園須已打針　中大將拒未打針或檢測師生入校

隨著教育局早前收緊所有在資助學校合資格、而未接種疫苗的教職員學校教職員，需要由原本兩星期進行一次檢測，改為每星期進行後，香港大學及中文大學今日（11日）公布，下學期起，進入校園者、在校師生及職員，如沒有有效的醫生證明，必需完成接種新冠疫苗接種，否則要每每兩星期自費進行檢測。



港大學生會學生報學苑報道，副校長（教學）何立仁今日向全校師生發電郵，除了部份能出示醫生證明，確認不適合接種疫苗的師生外，由 2022年1月17日起，所有進入港大校園者必需「完成」新冠肺炎的疫苗接種（fully vaccinated），否則要自費每兩週檢測一次。

另外，中大緊急應變小組表示，為保障校園和大學社區的健康與安全，未提交接種疫苗證明或每14天提交定期檢測結果的大學成員，在下學期起將被拒絕進入校園，有關的學生只可選讀極少部分提供網上教學的課程，已選讀的所有面授課程將被取消，小組提到，過去數星期，逾八成大學教職員及同學已提交，當中95%人士已完成接種一劑疫苗或以上，學校的相關部門一直積極跟進沒有完成接種疫苗或定期進行檢測的個案。

另外，小組提到，大學強烈建議目前在本港上課的學生於聖誕及新年假期期間留在香港，以免下學期面授課程開課時受到延誤，計劃離港的學生，須注意入境香港的強制檢疫要求，以及可能對下學期學習進程造成的延誤。