強制檢測｜愉景灣逾百人排隊　有居民苦候4小時　憂增傳播風險

本港昨日（10日）新增5宗新冠肺炎輸入個案，當中包括兩名獲豁免檢疫的國泰貨機機師，政府公布有超過30個地方要強制檢測，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅昨日形容，今次追蹤行動算是近來較大型，地方比較多。

由於其中一名確診機師居住愉景灣，政府要求指定日子出現的市民要接受強檢，有愉景灣居民今日向《香港01》投訴，採樣站只有4個採樣亭，導致大排長龍，動輒輪候3小時才能完成檢測離開，形容「無病都排到有病」，又質疑政府低估人數，未有加開採樣亭分流，人群聚集恐增加傳播風險。

《香港01》正向食物及衞生局查詢。



愉景灣居民陳先生向《香港01》指出，位於愉景灣消防局旁的流動採樣站，由昨日開始至今日持續大排長龍，其10歲女兒昨午3時開始排隊，至傍晚6時才能完成檢測，他當晚8時回家時，現場尚有逾百人輪候。

陳先生今早9時半排隊，最終花4小時，至下午1時半才能離開，他批評採樣站內只有4個採樣亭，完全不足以應付人流，質疑政府低估需要接受檢測的人數，「坐車、搭船、去過商場、返學嘅人全部都喺呢度檢測，昨日又刮風，今日就曬，無病都排到有病啦」。

陳先生又不滿，昨日大排長龍後，今日亦未有增加採樣亭數目疏導人流，擔心病毒一旦流入社區，人流聚集會增加傳播風險，「啲官坐寫字樓嘆冷氣，都唔知出面咩事」，他又指每日有不少非居民進出愉景灣，憂慮會有走漏個案，他已就上述問題致電衞生防護中心投訴，要求當局解釋。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼

