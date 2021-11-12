海外醫生｜特別註冊委會成員：以本地水平為準　醫生批欠前線聲音

政府海外醫生方案已在立法會通過，負責制訂認可海外醫學院名單的特別註冊委員會亦已成立，成員有本地兩大醫學院院長、醫學專科學院主席及部份醫務委員會成員等。有委員表示，會確保名單內的海外醫學院，跟港大及中大醫學院的水準相若。公共醫療醫生協會對委員會沒有前線醫生代表有保留，質疑名單一旦制訂就「覆水難收」，促請委員會認真審批。



延伸閱讀：

海外醫生｜特別註冊委員會名單出爐 鄧惠瓊任主席 胡定旭任委員

特別註冊委員會名單出爐，主席由醫委會委員鄧惠瓊擔任，其他委員包括：

．衞生署署長林文健或代表

．醫院管理局行政總裁高拔陞或代表

．醫委會主席劉允怡

．醫學專科學院主席梁嘉傑

．港大醫學院院長梁卓偉

．中大醫學院院長陳家亮

．醫委會委員、香港哮喘會主席陳永佳

．醫委會委員許美嫦

．胡定旭

醫管局前主席胡定旭為委員之一。（資料圖片／梁鵬威攝）

胡定旭：上榜醫學院需達本地醫學院水平

胡定旭本身是會計師，曾經任職安永中國及香港區主席，他亦是醫管局前主席，現時是華大基因旗下的華昇診斷中心董事長，於新冠肺炎疫情期間提供檢測服務，去年曾聯同「國家隊」，負責香港的「全民檢測」。

胡定旭回覆《香港01》時表示，今次加入委員會是獲政府邀請。政府形容他在會計方面富有知識和經驗，被問到這項經驗如何幫助他在委員會的工作，他稱「我諗我各方面都有經驗嘅，我喺醫管局咁多年，我同國際medical network（醫療網絡）都好多聯絡，都可以幫到嘅。」對於委員會是否具有代表性，他指這個組合「乜都有啲」，「我覺得應該好好啦」。

在揀選認可醫學院時，會有甚麼考慮因素？胡定旭多次強調「到時大家傾」，又指自己是個「非常open（開放）嘅人」。被問到會否力薦內地的醫學院，他稱最重要是達到香港所要求的質素，亦即與本港兩間醫學院的水準相若，「我哋唔想因為外來醫生而將我哋個quality（質素）降低，所以一定要嚴格要求高水準嘅學府。」他補充，委員會正商討第一次會議的時間。

陳永佳。（資料圖片）

陳永佳：排名只屬一項因素 不會認可無實習醫學院

陳永佳就指，對於被委任不感意外，但醫委會病人組織代表有3人，他亦不知政府為何揀選他。他認為現時委員會成員有學術界、醫學界、非業界的代表，「都有一定代表性」，他會嘗試將病人組織角度的意見帶入該委員會。

被問到在制定認可醫學院名單時，他會根據甚麼準則，他強調會揀選與港大、中大醫學院課程相若的醫學院，這些醫學院亦需滿足到醫學專科學院要求，「總之就係兩大要求」、「用呢個criteria（準則）做選擇咪容易囉。」

不過，翻查《醫生註冊條例》14F，條例僅要求委員會認可的海外醫學院的國際排名，要跟港大及中大醫學院相若，以及該課程至少達學位程度，未有要求認可醫學院必須符合醫專的要求。

陳永佳又指，院校排名只是其中一項考慮因素。他稱，曾聽聞有海外醫學院的課程不包括實習，要求該醫科生回到自己國家實習，他不會認可這類醫學院，「就算排名好高都無用」。坊間有聲音擔心認可醫學院名單會包括內地醫學院，陳永佳指，只要水準與兩間大學相若，又符合醫專的規定，「唔好用佢嚟自邊度嚟睇啦」。

公共醫療醫生協會：可以傾得有幾仔細呢？

公共醫療醫生協會會長凌霄志則對名單沒有前線醫生有保留，「我哋會同海外醫生工作，觀察到邊啲院校醫生、實際工作情況係點，會知道咩水平先幫到公立醫院病人」。政府亦期望委員會能於明年（2022）上半年內訂定首批認可醫學資格名單，凌霄志亦質疑，「就算唔係認可100間醫學院可能係50間先，每個星期開會每次傾一間，都要接近一年時間，咁樣可以傾得有幾仔細呢？」他提到院校課程語言、教學水平、臨床考試等都需要充份時間研究及討論。

認可醫學院名單制訂後，每三年檢討一次。凌霄志形容是「覆水難收」，「就算佢返緊工都有評核，但已經醫緊人，喺醫院做緊嘢要好小心」，促請委員會認真審閱名單。